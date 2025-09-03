"Merlina" regresa, y con ella vuelven el misterio, los secretos y los giros inesperados que han mantenido a los fans de esta serie al filo del asiento.

Este miércoles 3 de septiembre, y tras semanas de espera, Netflix estrenó los cuatros nuevo capítulos que conforman la segunda mitad de esta nueva temporada.

La primera mitad de la temporada se estrenó en agosto pasado, convirtiéndose de inmediato en un éxito: no solo se coló en el top de lo más visto, sino que también revivió el fenómeno que “Merlina” desató durante su lanzamiento.

Jenna Ortega regresa como la hija adolescente de la excéntrica familia Addams, en una historia mucho más oscura, tal como prometieron los creadores, y que además marca la esperada incorporación de Lady Gaga al elenco, un debut sumamente esperado por los seguidores.

¿Dónde se quedó la historia? (spoilers)

La primera parte de "Merlina 2" (Wednesday) culmina con una confrontación en el hospital psiquiátrico Willow Hill. Merlina y su tío Lucas descubren una zona oculta donde están confinados Outcasts que se creían muertos. Allí, se revela que "Lois" no es una persona, sino un experimento destinado a extraer habilidades de los Outcasts y transferirlas a humanos "normales".

Además, Tyler Galpin, quien fue revelado como Hyde en la temporada anterior, regresa. Merlina es atacada, mientras Tyler se transforma nuevamente en Hyde.

A partir de ahí, la joven Addams no sólo tendrá que concentrarse en sanar sus heridas; sino en resolver los misterios que siguen ocurriendo en Nevermore. La joven tendrá que hacer uso de sus habilidades sobrenaturales y enfrentarse a nuevos secretos familiares.

La gran novedad: Lady Gaga

El momento más comentado de esta segunda parte es la llegada de Lady Gaga como Rosaline Rotwood, una legendaria profesora de Nevermore.

Además de su debut en la serie, la cantante estrena “The Dead Dance”, una canción original cuyo videoclip fue dirigido por Tim Burton. Su participación marca un doble acontecimiento: dentro de la trama y fuera de ella, como fenómeno cultural.

Lo que dice Tim Burton

El director asegura que el verdadero motivo por el que aceptó este proyecto fue el personaje de Merlina, no la familia Addams en sí.“La razón por la que quise hacer la serie es porque me encanta ese personaje… era ella con quien me sentía identificado”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Para Burton, la serie conecta porque refleja la manera en que muchos jóvenes ven a la escuela, la familia y el mundo. “Me encanta trabajar con Jenna, ella realmente es Merlina”, agregó.

Habrá temporada 3 de "Merlina"

El universo de Merlina seguirá expandiéndose. Netflix ya confirmó una tercera temporada, una noticia que Burton y Jenna Ortega habían adelantado meses atrás. Sin embargo, la fecha de estreno sigue siendo un misterio.

