Lady Gaga lanza "The Dead Dance", grabada en CDMX; ¿cómo es la Isla de las Muñecas, sitio de Xochimilco donde se filmó video?

Este miércoles 3 de septiembre, la cantante lanzó el videoclip de su tema “The Dead Dance”, el cual fue dirigido por Tim Burton y se grabó durante su más reciente visita a México en Xochimilco.

El escenario que figuró en el video, se trata de la , una parte escondida entre los embarcaderos que destaca por estar lleno de cabezas de muñecas que encierran muchas leyendas urbanas en la capital del país.

¿Cómo es la Isla de las Muñecas, sitio donde se filmó el video de Lady Gaga?

La Isla de las Muñecas está ubicada en la laguna de Teshuilo, dentro del sistema de canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

Esta zona de Xochimilco se caracteriza por albergar más de mil muñecas deterioradas distribuidas por todo su territorio, instaladas originalmente en la segunda mitad del siglo XX.

La Isla de las Muñecas es una de las zonas llenas de misterio de Xochimilco. Foto: Redes Sociales
A pesar de que el lugar es un sitio turístico, la Isla de las muñecas es considerada como una expresión contemporánea de arte folclórico y urbano que encierra una escalofriante leyenda protagonizada por su antiguaocuidador, Julián Santa Barrera, quien falleció en el 2001.

Cuenta la leyenda que Don Julián, descubrió el cuerpo de una niña a la orilla del lago, por lo que desesperado hizo todo lo posible para salvarle la vida, sin embargo, la pequeña murió por causas desconocidas.

Tras lo sucedido, el vigilante se sentía atormentado y aseguraba que el espíritu de la niña había poseído a una de las muñecas, así que Don Julián para protegerse comenzó a colgar muñecas de todo tipo y tamaño alrededor de la isla, pero esa medida solo aumento su psicosis y con el paso del tiempo, el hombre asegurada que todas las muñecas estaban poseídas.

