Madre de Chloe Malle interpretó a editora de Vogue en “Sex and the City”; así fue el presagio del cargo que ocupa

Este 2 de septiembre, el mundo de la moda acaparó el ojo mediático tras el nombramiento de Chloe Malle como nueva Jefa de Contenido Editorial para la revista Vogue Estados Unidos, así lo anunció Anna Wintour, quien se ocupó el cargo por 37 años, convirtiéndose en un hito en el medio.

Malle empezó a trabajar con Vogue desde el año 2011 cubriendo las secciones sociales y de bodas, hasta convertirse en editora del sitio web de la revista en el 2023. De acuerdo con Vogue, desde que Malle ocupó el cargo de editora en Vogue.com en otoño, el tráfico directo al sitio se ha duplicado.

Aunque la decisión de Anna Wintour es respaldada por el gran desempeño de Chloe, quien figuró como uno de los pilares que consolidó el paso de la revista a la era digital, muchos internautas evidenciaron la posibilidad de un “presagio” en su destino como jefa de la llamada “Biblia de la Moda”, pues su madre, la actriz Candice Bergen, interpretó en el 2001 a la editora de Vogue en la serie "Sex and the City".

Leer también: Anna Wintour anuncia a su sucesora en Vogue: Chloe Malle

Foto: Especial. Instagram @voguemagazine @jeffhenrikson

Madre de Chloe Malle interpretó a editora de Vogue en “Sex and the City”

Chloe Malle es hija del director de cine francés, Louis Malle y de la actriz estadounidense Candice Bergen, quien entre su larga carrera en Hollywood, encarnó a “Enid Frick”, editora de Vogue y jefa de “Carrie Bradshaw” interpretada por Sarah Jessica Parker en la serie “Sex and the City”.

La primera aparición de Bergen, fue durante la temporada 4, cuando “Carrie” es invitada a escribir en la icónica revista, sin embargo la firmeza de la Editora de Vogue se encarga que su empleo soñado se transforme en todo un reto profesional.

El papel de Bergen tuvo apariciones en las temporadas 5 y 6, así como en la película que se estrenó en 2008, cuando "Enid Frick" busca a “Carrie” (quien está a punto de casarse con Mr. Big) para protagonizar una sesión fotográfica en la edición de bodas como "la última soltera".

Asimismo, en la segunda temporada del spin-off de la serie “And Just Like That”, Candice Bergen regresa al papel de “Enid” como una editora jubilada, que consiguió convertirse en una potente voz entre las mujeres de mediana edad gracias a un boletín informativo, que desea transformar en una revista digital llamada “Vivant” y tras un incidente con su novio, convence a "Carrie" en invertir en su proyecto.

En el 2023 tuvo una aparición en "And Just Like That". Foto: IMdB

También te interesará:

Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?

Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo

Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs