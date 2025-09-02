Este martes, 2 de septiembre, confirmaron el nombre de la sucesora de la influyente Anna Wintour, quien fue editora de la edición estadounidense de Vogue durante 37 años, hasta que dejó su cargo en junio de este año, para dedicarse a la dirección global de Condé Nast, grupo editorial al que pertenece ‘la biblia de la moda’.

A través de un comunicado que se puede leer en las redes sociales de la publicación, difundieron que Anna Wintour anunció que Chloe Malle fue seleccionada para ocupar el cargo de jefa de contenido (head of content) de Vogue Magazine.

“Me complace anunciar que Chloe Malle será la próxima Jefa de Contenido Editorial de nuestra edición estadounidense, liderando la revista y guiando su cobertura digital”, son algunas de las palabras que emitió Wintour. En Vogue detallan que se unirá a los 10 jefes de contenido de Vogue en todo el mundo y que reportará a Anna Wintour.

“...Me siento increíblemente afortunada de seguir teniendo a Anna, mi mentora, a mi lado”, expresó Malle.

Chloe Malle es la nueva jefa de contenido de Vogue USA. Foto: Especial. Instagram @voguemagazine @jeffhenrikson

Wintour reafirma que ella se mantendrá centrada en el crecimiento global de Vogue y en eventos como la Met Gala (con fines de recaudación para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York) y World Vogue (desfile anual que celebra la moda y la cultura de la ciudad elegida).

Quién es Chloe Malle, nueva editora de Vogue

La responsabilidad más reciente de Chloe Malle en Vogue USA ha sido el de editora de web: vogue.com, posición que tomó hace un par de años, además de participar en el podcast “The Run-Through with Vogue”.

Cuando le asignaron la coordinación de la producción y la realización de la entrevista de Lauren Sánchez sobre su boda con Jeff Bezos (fundador de Amazon), comenzaron a surgir rumores sobre su nombramiento como la sucesora de Anna, debido a que este artículo era visto como uno muy importante para Vogue, en medio de (más) rumores sobre la posible compra de Condé Nast por parte del magnate.

Chloe Malle comenzó a colaborar en Vogue en 2011, como editora de redes sociales, haciendo coberturas de bodas y eventos sociales; también colaboró con temas de moda, política, belleza y salud, entre otros. Entre 2016 y 2023, colaboró como editora de la revista escribiendo artículos y supervisando proyectos especiales, además de ser editora de secciones específicas.

Destacan que su trabajo ha sido clave en el crecimiento y éxito del área digital de la publicación. “Desde que Malle se convirtió en editora de Vogue.com en el otoño de 2023, el tráfico directo al sitio se ha duplicado…”, detallan en vogue.com, entre otros logros.

En su perfil en Vogue también mencionan que ha colaborado para otros medios como The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest y WWD.

Malle nació el 8 de noviembre de 1985 en Nueva York. Es hija del director de cine francés Louis Malle (1932-1995) y de la actriz estadounidense Candice Bergen, quien casualmente encarnó a la editora de Vogue en la ficción de "Sex and the City", Enid Frick, jefa directa de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Estudió Literatura Comparada en la Universidad de Brown y realizó un intercambio estudiantil en la Sorbona de París como parte de su formación.

