¿Quién es “Lonche de Huevito”?; Yeri Mua señala a streamer tras recibir amenazas

Tras la denuncia publicada por la influencer Yeri Mua por presuntas amenazas que atentan contra su vida y la de su familia por parte de la comunidad de fanáticos del streamer Víctor Ordoñez, mejor conocido como "Lonche de Huevito", la polémica se apoderó de la red.

Por medio de un video, la también cantante expuso que los seguidores del streamer (quienes se hacen llamar los F.E.S) le advirtieron con una presunta “narcomanta” que si realizaba su presentación del próximo 14 de septiembre en la Feria Nacional de Tijuana 2025, podría enfrentar duras consecuencias en contra de su bienestar y de las personas cercanas a ella.

"Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos... por cualquier cosa que me llegue a pasar a mi o a cualquier persona alrededor de mí. No sé qué tipo de nexos con el narcotráfico tenga Lonche, pero miedo no tengo", mencionó la influencer.

Por su parte, “Lonche de Huevito” desmintió las acusaciones y negó haber alentado conductas violentas entre sus seguidores, quienes aseguraban que actuarían en contra de la veracruzana. Asimismo, señaló que Yeri Mua se ha contradicho en sus propias declaraciones.

¿Quién es “Lonche de Huevito”?

Víctor Ordoñez, mejor conocido como “Lonche de Huevito” es un streamer originario de Los Mochis, Sinaloa, que inició en el mundo de las redes sociales compartiendo transmisiones de videojuegos.

En TikTok cuenta con alrededor de 723 mil seguidores, en Instagram supera los 946 mil seguidores, mientras que en la plataforma Kick alcanza los 423 mil seguidores.

El creador de contenido, destacó en la red por compartir su vida llena de lujos, autos deportivos, ropa de diseñador y viajes al extranjero, lo cual despertó especulaciones sobre el origen de su estilo de vida. Sin embargo, tal como lo señaló la influencer, “Lonche de Huevito” es respaldado por una gran comunidad de seguidores, quienes se hacen llamar en la red “Los F.E.S.”.

Yeri Mua recibe amenazas por presentación en Tijuana; pide intervención de la presidenta Sheinbaum; culpa al streamer Víctor "Lonche". Foto: Redes Sociales

