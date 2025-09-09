La diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada ha creado un mundo colorido en la moda y la belleza. Esta vez, de la mano del Grupo Mexex, trae a México su línea de esmaltes de uñas, la cual tiene muchos beneficios además de la gran variedad de tonos.

“En el universo de Ágatha Ruiz de la Prada, el color no es un detalle: es una declaración. Ahora, ese espíritu vibrante se posa en las uñas de México con una colección de esmaltes que combina moda, cuidado y ética”, dicen mediante un comunicado.

Cómo es la colección de esmaltes de Ágatha Ruiz de la Prada

Estas son algunas de las principales características de la colección de esmaltes de la diseñadora española:

Fórmula vegana y natural, sin los 11 químicos más agresivos, además, son libres de crueldad animal.

Alta pigmentación, promete color uniforme desde la primera capa.

Larga duración y secado rápido.

Variedad de colores: más de 30 tonos con acabados brillantes, algunos tienen glitter.

Hay tonos neutros y vibrantes, algunos tienen efecto glitter. Foto: Cortesía

Encontrarás dos líneas de esmaltes para tus manicuras. Una es la del esmalte de uñas regular (Regular Effect), con pigmentos de alta concentración, de larga duración y tecnología de secado acelerado.

La otra alternativa es el barniz Gel Effect que, como su nombre sugiere, aporta las ventajas del gelish, pero sin necesidad de recurrir al secado en una lámpara UV. Sobre este tipo de esmalte explican: “Sistema con duración de hasta 12 días sin debilitar las uñas, con tecnología de secado rápido sin uso de lámpara UV”.

Para lograr óptimos resultados, aconsejan estos tres pasos: aplicar la Base Coat para proteger y fijar, seguido del esmalte Gel Effect, y finalizar con el Top Coat, que garantiza un sellado de larga duración y un brillo bonito.

“Para quienes buscan un plus en cuidado, también está disponible el sistema completo 'Plan 1, 2, 3 y 4', que incluye un Primer para una adherencia superior y aún mayor duración”, detalla la marca.

Dónde comprar los esmaltes de uñas Ágatha Ruiz de la Prada

Los esmaltes de uñas de Ágatha Ruiz de la Prada se pueden adquirir en México a través de Mercado Libre, Amazon México (solo el de efecto regular) y Liverpool.

Los precios de los productos de esta colección van desde $88 hasta $118 pesos.

La colección de esmaltes de Ágatha Ruiz de la Prada se presenta como una gran alternativa para hacer la manicura en casa. Foto: Cortesía

