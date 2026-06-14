La Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) abrirá el próximo 20 de julio el registro para su Convocatoria de Ingreso 2026, mediante la cual ofrecerá 20 mil espacios para personas interesadas en cursar estudios superiores bajo esta modalidad educativa, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

El funcionario señaló en un comunicado que la ampliación de la oferta educativa forma parte de la estrategia del gobierno federal para alcanzar la meta de crear 330 mil nuevos espacios en Educación Superior hacia 2030, compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el Primer Encuentro de Personas Egresadas UnADM 2026, Delgado destacó que la educación superior a distancia se ha convertido en una herramienta estratégica para ampliar las oportunidades educativas, reducir las brechas de acceso y responder a las nuevas necesidades del entorno laboral y tecnológico.

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“La educación superior a distancia se ha consolidado como una alternativa para miles de personas que desean continuar sus estudios sin abandonar sus actividades laborales o familiares”, señaló.

En el encuentro, la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel, destacó que la modalidad a distancia ha permitido democratizar el acceso a la educación superior y formar profesionales capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales.

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Indicó que actualmente la institución se ha consolidado como la quinta universidad pública con mayor matrícula del país, al atender a más de 129 mil estudiantes dentro y fuera de México.

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Asimismo, informó que tras 14 años de trayectoria institucional, la universidad ha formado 27 generaciones y cuenta con más de 24 mil personas egresadas que hoy se desempeñan en distintos sectores productivos, educativos, públicos y comunitarios.

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Durante los conversatorios realizados en el marco del encuentro, egresadas y egresados coincidieron en que la formación recibida en la UnADM fortaleció habilidades como la autonomía, la disciplina, la organización del tiempo, el aprendizaje autodidacta y el trabajo colaborativo en entornos digitales.

Como parte de las acciones para fortalecer el vínculo con su comunidad, la universidad anunció la implementación de una credencial digital para exalumnos, promociones para estudios de posgrado, la estrategia denominada “Retas UnADM” y la creación de un micrositio especializado para personas egresadas.

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Con la apertura de 20 mil nuevos lugares para el ciclo 2026, la UnADM busca ampliar el acceso a la educación superior y atender la creciente demanda de estudios universitarios en línea en el país.

em/LL