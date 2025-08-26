Con la llegada del otoño se oscurece un poco la paleta de colores que se emplea en el nail art. Pasamos de románticos tonos pastel y divertidos colores de uñas vibrantes a lucir más tonalidades cálidas y terrosas, así como esmaltes profundos como burdeos, azul navy o negro.

Este año, los tonos nude se han mantenido en todas las temporadas, es la apuesta más segura para lucir en tus manos, sobre todo si prefieres looks minimalistas; llevar las uñas en beige o marrón seguirá siendo una máxima la próxima temporada.

Colores de uñas en tendencia para el otoño 2025

Azul

Los tonos azules oscuros son sofisticados y, a la vez, divertidos porque aportan un halo de audacia al look. Quienes quieren probar esmaltes de uñas profundos y misteriosos sin llegar al negro pueden conseguir en estos tonos su mejor opción: del fresco azul navy al enigmático azul noche. Algunos esmaltes azules pueden tener un acabado brillante sutil.

Los azules oscuros son elegantes y modernos. Foto: Especial

Blanco

El 2025 hemos usado el color blanco en diferentes tonalidades y acabados, y en el otoño seguiremos viéndolo como protagonista de algunas manicuras más allá de la clásica francesa. La manicurista Betina Goldstein dijo a Vogue: “Soy una gran fanática de los colores ‘cáscara de huevo’ para el otoño, especialmente con una capa superior mate”, refiriéndose a tonos como blanco roto. Los perlados también seguirán en auge.

El blanco se llevará en otoño, minimalista y chic. Foto: Especial

Burdeos

El burdeos es un esmalte otoñal por excelencia, así que la próxima temporada es ideal para incluir este color y similares en nuestras manicuras. Estos rojos intensos son de los más sofisticados y versátiles, suelen lucir bien a mujeres de todos los tonos de piel y de diferentes edades. Las mujeres con uñas cortas que desean una manicura imponente, pueden probarlos.

Los rojos profundos son de los más elegantes. Foto: Especial

Del beige al marrón

Los tonos tierra son los reyes del 2025, gracias al impulso que le dio el anuncio del Mocha Mousse como color del año. En otoño se pueden lucir desde el intenso marrón chocolate hasta el delicado beige. Además, se pueden incluir en diseños de uñas con diferentes motivos y tendencias. Una de sus ventajas es que son muy combinables.

El beige es un tono neutro que queda bien a todas. Foto: Especial. OPI.

Verde pistacho

Se podría decir que el verde se puede llevar en casi todas sus tonalidades en otoño (aunque quizá no el neón). Pero queremos destacar el verde pistacho, un tono medio y moderno, y el verde azulado (que seguramente comenzarás a ver como “teal green”). Además de este par destacado, el verde olivo es una apuesta segura en otoño, siempre.

Foto: Especial. Instagram @thenaillologist

Naranja

El naranja se presenta como uno de los colores favoritos de este otoño, quizá no en sus versiones más luminosas o estridentes. El naranja tostado viene con fuerza, en algunos esmaltes de uñas puede tener un poco de brillo (¿gracias a Taylor Swift?). Un primo de este tono es el cobre, que también se halla entre los preferidos para la próxima temporada.

¿Cuáles colores de uñas son tus preferidos para lucir en otoño?

