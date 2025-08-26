María Chacón viajó a Puerto Rico como invitada especial de Johnnie Walker para la gira "No Me Quiero Ir de Aquí" de Bad Bunny, misma que comenzó el 11 de julio de 2025 en el Coliseo de Puerto Rico.

Ahí, los atuendos de la actriz se convirtieron en protagonistas y durante su recorrido demostró su capacidad para combinar comodidad, tendencia y mucho estilo.

3 look de María Chacón durante su viaje a Puerto Rico

María Chacón disfrutó como nadie el show del "Conejo Malo", tanto que sacó sus mejores looks para la ocasión y más vale que los tengas como guía.

En su primera aparición dentro de la isla, la también cantante se mostró con un outfit bohemio y de aire fresco, apropiado para un evento veraniego:

Top bohemio vintage de verano: con corte halter, en color verde con tirantes de concha y un escote profundo en la espalda.

Jeans holgados a la cadera, relajados y cómodos.

Accesorios dorados: arracadas, collares con cruces, medallas y anillos que resaltaron sin sobrecargar el look.

Bolsa negra cruzada y lentes oscuros, accesorios prácticos y chic.

Peinado recogido en trenza y maquillaje estilo sunkissed, que le dieron un acabado natural.

El maquillaje playero de María Chacón complementó su outfit y sus accesorios dorados. Foto: Instagram @oficialmariachacon

El siguiente es un look Boricua, que resultó un acierto para recorrer el Viejo San Juan y posar frente a una puerta con la bandera:

Falda blanca larga y vaporosa (se encuentran en tendencia en Bershka o Stradivarius).

Top mezclado con rayas.

Tote bag de tela con estampado “Boricua”, como un guiño a la riqueza cultural del país.

Pinza de flor, un accesorio de moda para el cabello.

Lentes de sol con vibras playeras que combinó a la perfección con su peinado recogido.

El estilo boho de María Chacón se enmarcó con lentes de sol y peinados casuales. Foto: Instagram @oficialmariachacon

¿Qué es el estilo boho que María Chacón llevó en sus outfits?

El estilo boho, también conocido como bohemio, combina prendas relajadas, estampados étnicos, accesorios grandes y detalles artesanales. Se inspira en la moda hippie de los años 70, cuando la estética era libre y despreocupada.

En los outfits de María Chacón, esta tendencia se aprecia en sus tops con detalles tejidos, faldas largas, bolsos de tela, joyería dorada y peinados desarreglados que le añadieron una imagen fresca y playera.

El estilo boho muestra autenticidad, comodidad y libertad creativa. Aquí te dejamos 3 reglas para llevarlo como la actriz mexicana:

Prendas fluidas y cómodas como una falda maxi o top halter.

Tonos neutros y accesorios artesanales.

Elementos con historia o cultura, por ejemplo, la tote “Boricua” y la pinza floral.

Cada outfit de María Chacón en Puerto Rico reflejó su personalidad libre y auténtica. Foto: Instagram @oficialmariachacon

El boho es un estilo versátil, destaca en cualquier escenario —desde un festival hasta una cena casual— y permite experimentar con capas, texturas y accesorios sin reglas fijas.

En su viaje, María Chacón nos comprobó que es un ícono de moda versátil y capas de proyectar naturalidad sin esfuerzo.

