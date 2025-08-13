El Baja Beach Fest se celebró entre el 8 y el 10 de agosto en Baja California. La actriz María Chacón estuvo presente los tres días de este evento que reunió a artistas de reguetón y otros ritmos latinos, como Danny Ocean, Don Omar, J Balvin, Natanael Cano y Maluma.

En sus historias de Instagram estuvo compartiendo algunas imágenes de los momentos vividos en el festival y, recientemente, dejó huella en su feed de los outfits que eligió para disfrutar la música con estilo y comodidad: inspiración para tu próximo festival.

“¡Un año más de la mejor fiesta en la playa!, mucho baile, mucho amor, muchas vibras… ¡Felicidades a toda la gente que hace posible este festival en Baja! (el mejor lugar de todo México…)”, escribió la artista, quien nació en Ensenada.

María Chacón y sus outfits de festival

La actriz de “Papás por conveniencia” eligió pantalones de tiro alto y crop tops ajustados; los ‘cargo pants’ estuvieron entre sus favoritos.

Look total denim con encaje

María Chacón eligió un look total denim con un detalle romántico. Viste un conjunto conformado por jeans ceñidos de tiro alto y un crop top de mezclilla con cremallera que incorpora un bralette de delicado encaje con cuello halter. Complementó este outfit con un bolso Saddle de Dior en denim.

El total denim es una gran apuesta para festivales. Foto: Especial. Instagram @oficialmariachacon

La artista lució un cómodo peinado semirecogido con dos mechones bordeando el rostro. Su peinado dejó que lucieran sus arracadas XL.

Outfit con pantalón cargo y top colorido

Los pantalones cargo llegaron para quedarse, es que su diseño urbano con perneras holgadas y bolsillos exteriores se puede adaptar a diferentes estilos. Uno de los outfits de festival de María está formado por unos jeans cargo en tono gris deslavado y un crop top de mangas largas colorido. Los tonos rosas y naranjas alegran el look.

María Chacón y su novio, Christopher Den. El top con tonos vibrantes es la pieza 'statement'. Foto: Especial. Instagram @oficialmariachacon

La actriz mexicana llevó su melena suelta con este look, peinada con raya en medio y ondas suaves que dieron un poco de volumen.

El top con aberturas de María Chacón

Una de las prendas más sensuales que eligió María Chacón para ir al festival fue un impactante top negro con aberturas. Lo llevó con unos pantalones cargo grises con acabado metalizado. A juego, sumó un pequeño bolso tipo cangurera en tono plata, de la firma Chanel.

Negro y plateado en este outfit de festival. Foto: Especial. Instagram @oficialmariachacon

Este día optó por el práctico peinado de la trenza alta, ideal para disfrutar festivales sin que el control del cabello se convierta en un problema.

¿Cuál outift de María Chacón fue tu favorito?

