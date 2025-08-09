Eugenia Rodríguez se ha convertido en una de las creadoras de contenido más influyentes dentro de la moda, belleza y estilo de vida. En sus publicaciones de Instagram destacan los bikinis, prenda que sabe lucir a la perfección en la playa.

Si quieres una guía de estilo para estas vacaciones de verano, en De Última te compartimos los diseños que, al igual que la influencer, resaltarán tus curvas.

3 bikinis que Eugenia Rodríguez pone en tendencia este verano

Cuando se trata de bikinis, Eugenia Rodríguez apuesta por diseños modernos pero que conservan un toque elegante. Revisar su perfil de Instagram es como abrir una enciclopedia de moda, en la que destacan 5 estilos:

Bikinis en tonos cálidos, como rojos y naranjas, ideales para realzar el bronceado. En una de sus fotos más virales, combinó este estilo con labios nude, blush intenso y un clean look.

Eugenia Rodríguez con su bikini y un clean look. Foto: Instagram @eugeniardzc

Bikinis con detalles llamativos, como una rosa en la parte superior que crea un aire romántico. Sin duda, es la prenda perfecta para llevar en una escapada romántica.

Bikini con patrones geométricos, son un clásico pero que proyectan el lado divertido de una persona. No le tengas miedo a los tonos vibrantes porque son los favoritos del verano.

Si no eres de bikini y prefieres una prenda más cómoda o incluso para combinar con tus outfits, revisa estas opciones de bañadores completos:

Trajes de baño con detalles artesanales, como este modelo Sunny Snake Beaded de Oceanus. Eugenia Rodríguez lo llevó a juego con unos lentes oscuros y accesorios minimalistas.

Traje de baño con cinturón, perfecto para enmarcar la cintura y romper con la monotonía en un look. El secreto para lucir esta prenda es que la parte superior cree un balance con la altura de la entrepierna.

Eugenia Rodríguez y el estilo Pucci en la ropa de verano

Otro común en los atuendo de verano de Eugenia Rodríguez es el "estilo Pucci", forma común de referirse a las influencias gráficas del diseñador Emilio Pucci.

Los diseños de este ícono de la moda italiana, desde mediados del siglo XX, se caracterizan por:

Estampados psicodélicos y caleidoscópicos.

Paletas de color contrastantes con tonos de rosa, turquesa, verde ácido y naranja.

Cortes que resaltan el movimiento corporal.

Eugenia Rodríguez adapta el estilo Pucci a su look de bikini este verano. Foto: Instagram @eugeniardzc

Sin duda, es una tendencia de moda que se ha adaptado al diseño de bikinis y también a los accesorios de playa, como una tote bag, pareo o sombrero.

¡Lúcelo como Eugenia Rodríguez este verano! El Pucci-style es una clara celebración de color en el verano y, al mismo tiempo, promueve una experiencia sensorial.

