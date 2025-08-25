¿Sabías que Katy Perry lució recientemente unas botas de marca mexicana? Hace pocos días, antes de su show en Nashville (EU) como parte de la gira “The Lifetimes Tour”, la cantante compartió imágenes en sus redes sociales donde luce un sensual atuendo de estilo vaquero que complementó con el calzado creado por talento nacional. ¡No te pierdas los detalles!

El look de Katy Perry en Nashville

Katy Perry deslumbra en las imágenes con un bodysuit semitransparente con brillos, que luce con guantes largos a juego. Añade un marcado estilo vaquero con un sombrero negro con cinta de cristales y ‘cowboy boots’ en tono plateado.

¿De qué marca mexicana son sus espectaculares botas vaqueras? La cantante de “Woman’s World” eligió lucir un diseño de la marca mexicana Dante, la cual fue fundada en 1996 en León, Guanajuato.

“Una casa de calzado que fusiona la tradición artesanal con la audacia contemporánea. En nuestro taller, cada par es más que un simple calzado; es una pieza de arte meticulosamente creada por manos mexicanas apasionadas”, expresan en su sitio.

Katy Perry en Nashville con look de estilo vaquero. Foto: Especial. Instagram @katyperry

El modelo de botas vaqueras que se puso Katy se llama “Freddie”, está inspirado en el “rock de Freddie Mercury” dicen en la descripción del producto. Detallan que el calzado está hecho de manera artesanal en piel y tiene cerca de 1,000 tachuelas diminutas colocadas a mano en diferentes partes del diseño.

Uno de los distintivos de las botas vaqueras "Freddie" es su fabuloso rayo de color negro en partes laterales, un detalle audaz y moderno. Dante no solo las ofrece en la combinación de plateado y negro (Silver) como las de Katy Perry, también están disponibles en clásico negro (Black) y crema en tendencia (Sand).

Las botas vaqueras que lució Katy Perry son de la marca mexicana Dante. Foto: Especial. Instagram @katyperry

Cuánto cuestan

Las botas Freddie se pueden adquirir en la tienda online danteshoes.com y tienen un precio de 4,599 pesos. Esta marca mexicana también cuenta con tiendas físicas en Ciudad de México, León y San Luis Potosí. En su web, pueden consultar las direcciones específicas de cada sucursal, así como otros espacios donde distribuyen sus piezas.

Las botas vaqueras "Freddie" de Dante. Foto: Especial

