Esta semana, la actriz mexicana Yalitza Aparicio asistió al evento de lanzamiento de la línea Derma de Farmacias del Ahorro, y lució un outfit con minifalda de mezclilla y calzado artesanal que motivó muchos comentarios positivos.

Una falda de mezclilla es una pieza básica que siempre es bueno tener en el clóset y la actriz de “Roma” la estiliza con varias piezas que elevan un look. ¿Cómo arreglarse para lucir fabulosa con este tipo de faldas? Así lo hizo Yalitza y su outfit es fácil de recrear.

Yalitza Aparicio y su outfit con falda de mezclilla

Yalitza Aparicio suele incluir prendas de mezclilla en sus outfits casuales. Esta vez, viste una minifalda en azul medio con el bajo deshilado. La combina con otra pieza básica que muchas, seguramente, tienen en el armario: un top bandeau de color blanco.

La actriz mexicana eleva estas piezas sencillas con un blazer largo de color crema, que lleva arremangado, un gesto de estilo ideal para chicas 'petite' porque estiliza. Nos recuerda que la chaqueta americana es la clave para elevar un outfit con piezas básicas.

Foto: Especial. Instagram @yalitzaapariciomtz

Aparicio suma elegantes y coquetos complementos a su look. Lleva una pequeña bolsa de mano blanca y zapatos con tacón con bordado, además, añade lentes de sol XL de forma cuadrada.

El calzado artesanal que luce Yalitza Aparicio

Cuando entras a la cuenta de Instagram de Yalitza Aparicio, donde reúne 2,2 millones de seguidores, puedes notar que el calzado artesanal se robó el corazón de varias personas que no dudaron en expresar su admiración por el diseño.

“Me encantaron tus zapatos. ¿De dónde son?”, “Esos zapatitos sí… que belleza”, “Que bonita y ¡que hermosos zapatos!” son algunos de los comentarios que recibió la actriz mexicana en el post donde compartió la fotografía de su look.

Foto: Especial. Instagram @yalitzaapariciomtz

Los zapatos de Yalitza tienen un corte asimétrico en el empeine muy auténtico y un bello bordado floral. Este calzado es diseño de Flavio Orte (Instagram: @flavioorte), basado en Sahuayo de Morelos (Michoacán), según refleja en sus redes sociales. El calzado que crea es artesanal y hecho a mano.

¿Te gustó el outfit de Yalitza Aparicio?, ¿lo recrearías próximamente?

