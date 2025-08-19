En 2025, las prendas de mezclilla siguen en auge. El total denim llegó para quedarse y se ha convertido en una apuesta por el estilo y la comodidad. Una de las piezas que no puede faltar en el armario de hombres y mujeres de todas las edades son los jeans.

Los que siempre podemos tener en el clóset son de corte recto, acampanado y skinny (para las fieles a esta silueta). En diferentes años y temporadas destacan algunas tendencias que nos permiten renovar nuestros looks, por ejemplo, en 2025 han resaltado jeans como barrel o balloon, que aportan una curva en la pernera.

Un detalle que se suma a los trends del año es la cintura cruzada, que se puede encontrar en diferentes siluetas, desde jeans rectos hasta baggy. Yanet García recientemente publicó imágenes desde Nueva York donde luce unos jeans de cintura cruzada y propone una manera de llevarlos con estilo.

El outfit de Yanet García con jeans de cintura cruzada

Desde el otoño del año pasado estos jeans se han visto con fuerza en las tiendas. Su cintura asimétrica no solo es un detalle coqueto y divertido, sino que también puede ayudar definir esta parte del cuerpo.

Yanet García no se resistió a los jeans de cintura cruzada y luce unos en tono azul claro. La silueta que eligió es wide leg, que se caracteriza por tener la pernera más holgada que los pantalones de corte recto.

Los jeans con detalles en la cintura se pueden lucir con tops y blusas fajadas. Foto: Especial. Instagram @iamyanetgarcia

La actriz de “¡Qué huevos, Sofía!” los lleva con un body en color café, una pieza que permite que se luzca el diseño del pantalón. Los jeans de cintura cruzada podrían complementarse también con un top ceñido o blusa fajada. Otra opción para quienes no se sienten incómodas revelando la pancita, son los crop tops. La idea es no tapar el diseño cruzado.

Para elevar su outfit, Yanet suma una tercera pieza elegante, se trata de un blazer blanco largo, que luce con mangas arremangadas. Para looks más relajados, pueden llevarse chamarras, sobrecamisas, incluso camisas oversize abiertas. De tono similar, añade a su look casual una elegante bolsa Chanel, acolchada y con asa de cadena.

El blazer es una prenda clásica que aporta elegancia a un outfit casual. Foto: Especial. Instagram @iamyanetgarcia

¿Te gustan estos jeans?, ¿ya tienes unos en tu clóset?

