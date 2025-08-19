¿Te gustan los Doritos? Si son parte de tus botanas favoritas, ahora puedes incluirlos en tu look. El diseñador mexicano Jaime Ibiza comenzó el mes de agosto celebrando una colaboración fascinante con la marca de PepsiCo.

Jaime Ibiza x Doritos es una colección de bolsos con diseño inspirado en estos totopos crujientes y de sabor intenso. “Doritos representa lo que rompe con lo establecido, lo que se atreve. Y esa misma esencia se refleja en el ADN de Jaime Ibiza: diseño con carácter, con propósito, con una mirada distinta”, detallan sobre la colaboración.

Anteriormente, la firma mexicana lanzó una línea de bolsos en colaboración con Cheetos, otra popular botana en el país.

El estilo de Doritos en las bolsas de Jaime Ibiza

En el estampado, la forma triangular de Doritos es protagonista. Se presenta en vibrante tono naranja, inspirado en el color de la botana, pero también hay un diseño con colores más sobrios como negro, gris y blanco.

“Formas, colores y detalles que roban miradas. Colores intensos, formas atrevidas y esa energía única que te dice: hazlo a tu manera. Esta cápsula está pensada para quienes se atreven y para quienes marcan tendencia”, explican sobre la colección, de la cual añaden que incorpora “triángulos, texturas, bold graphics y una explosión de energía visual”.

Es una colección divertida con bolsos bowler chico y mediano, para un look casual. En la cápsula también destaca un maletín que podría ser ideal como bolso de mano en un viaje y para ir al gimnasio.

La colección Jaime Ibiza x Doritos tiene bolsos de diferentes tamaños. Foto: Cortesía

Leer también: Descubre la colección de Kipling para el regreso a clases: ¡inspiración marina!

La colaboración Jaime Ibiza x Doritos también nos trae un backpack mediano, que puede ser perfecto para el regreso a clases.

Las asas acolchadas son distintivas de estas piezas. Un charm moderno con la forma triangular de Doritos eleva cada bolso. Todos presentan prácticos bolsillos exteriores e interiores, así como cremalleras “bold” con estilo.

“¿El mood? divertido, y con mucha personalidad. ¿El resultado? Una colección con crunch. Esta colaboración nace de una idea clara: la moda también puede ser inesperada y llena de actitud”, apuntan sobre la más reciente colaboración de Jaime Ibiza.

Es una colección de edición limitada. Foto: Cortesía

Cuánto cuestan los bolsos Jaime Ibiza x Doritos

Bolso blower chico: $2,699.00.

Blower mediano: $2,999.00.

Backpack: $3,199.00.

Maletín: $3,299.00.

Leer también: Cada cuánto debes lavar tu mochila y cómo hacerlo correctamente

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters