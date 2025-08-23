¡De México para el mundo! La semana culmina con una excelente noticia para la moda mexicana. El gigante H&M invitó a la talentosa diseñadora Lorena Saravia a colaborar con la marca. Así, se convierte en la primera mexicana en crear una colección en alianza con la firma sueca.

“Lo que más admiro de Lorena es cómo se inspira magistralmente en su herencia y la artesanía mexicana para crear algo fresco, original y verdaderamente propio. En general, hay una hermosa conexión con la tierra, combinada con elegancia contemporánea”, declara Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M.

Lorena Saravia y Ann-Sofie Johansson. Foto: Cortesía H&M

La colaboración de H&M y Lorena Saravia

La diseñadora mexicana Lorena Saravia creó una colección de 29 piezas. Encontraremos prendas que expresan la esencia de su herencia cultural como chamarra con flecos, chaparreras y sombreros vaqueros, así como muchas más elegantes como vestidos de noche y blusas ultrafemeninas.

“Urbana y versátil” son algunos de los adjetivos con que asocian esta propuesta perfecta para la temporada otoñal. La paleta de colores está “llena de poéticos tonos desérticos”, describen, incluye colores neutros que van del sofisticado blanco, pasando por los tonos terrosos, hasta el negro siempre elegante.

Una colección que expresa la conexión con sus raíces para la mujer contemporánea, moderna y elegante. Foto: Cortesía H&M

En 2025 no pueden faltar las prendas de mezclilla: minifalda, jeans y chamarra son algunas de las creaciones de esta colección, en un negro ligeramente deslavado, sin dejar de ser profundo. Hallamos un acento más desenfadado en algunas sudaderas y una playera con el nombre de México en el pecho.

Urbana y versátil son adjetivos que definen esta propuesta de Lorena Saravia y H&M. Foto: Cortesía H&M

En cuanto a los accesorios, además del infaltable sombrero vaquero, también hay bolsos, cinturones y unos aretes de león que resaltan por estar inspirados en unos pendientes de su abuela. Las botas vaqueras merecen mención aparte, el emblemático modelo de Lorena Saravia con polaina se presenta en ante de tono chocolate.

Las botas vaqueras de Lorena Saravia son emblemáticas y ahora tienen una ventana global en H&M. Foto: Cortesía H&M

“México suele ser visto como una sociedad machista, pero las mujeres siempre han sido una fuerza formidable. Mi esperanza es que cada mujer que use mis diseños se sienta inspirada y empoderada”, expresa Saravia.

Cuándo estará disponible la colección

La colección de Lorena Saravia para H&M estará disponible en tiendas físicas seleccionadas y en hm.com desde el 16 de octubre.

