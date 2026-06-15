El nuevo Mini Paul Smith, un auto que combina el diseño icónico del Mini Cooper con la propuesta contemporánea, creativa y elegante del diseñador británico fue presentado ante los medios de comunicación en la Ciudad de México.

Esta edición especial llegó al país en dos versiones: el SE totalmente eléctrico y el S de 3 puertas a gasolina, ofreciendo una alternativa para quienes buscan una experiencia de manejo más inmersiva.

Si quieres conocer sus características y precios, en Autopistas te contamos.

El Mini Cooper Paul Smith Edition cuenta con sistemas de seguridad y equipamiento de primer nivel. Foto: BMW Group PressClub México

Leer también BMW M Concept Neue Klasse, un adelanto de los M eléctricos

¿Cómo es el nuevo Mini Cooper Paul Smith Edition?

La versión SE del Mini Cooper cuenta un motor eléctrico que permite 218 caballos de fuerza y 330 Newton-metro de torque, asimismo, puede alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6.7 segundos. Su capacidad de batería Neta es de 49.2 kWh con un tiempo de carga de 10% a 100% en 7 horas y 45 minutos.

Por otro lado, el S Paul Smith tiene un motor de gasolina de 4 cilindros que genera una potencia de 204 caballos de fuerza, 300 Newton-metro de torque, una velocidad máxima de 242 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 6.6 segundos.

[Publicidad]

En cuanto al exterior, este auto conserva sus rasgos más emblemáticos, como los faros redondos y la silueta compacta, además, esta edición está disponible en tres colores: Statement Grey, que reinterpreta el tono del Mini Austin Seven de 1959, el Inspired White que evoca el beige amado del Mini clásico y el Midnight Black Metallic, un negro elegante de la gama actual de colores MINI.

Tres colores exteriores están disponibles para esta edición, incluyendo dos que son exclusivos. Statement Grey, que reinterpreta el tono del Mini Austin Seven de 1959 de manera contemporánea: un gris limpio con un sutil matiz azul. El Inspired White evoca el beige amado del Mini clásico, pero en un tono moderno. Completando la paleta está el Midnight Black Metallic, un negro elegante de la gama actual de colores MINI.

Además, el equipamiento exterior incluye:

[Publicidad]

Faros LED delanteros y traseros con contenido extendido.

Techo solar panorámico.

Acceso Confort: Apertura y cierre de las puertas sin sacar la llave del bolsillo.

Paquete de espejos exteriores. Espejos exteriores abatibles electrónicamente.

Rin 18" Night Flash spoke black.

El interior del auto integra elementos como aire acondicionado automático de 2 zonas, asientos delanteros eléctricos con ajuste de altura y soporte lumbar, asientos traseros ajustables, espacio para carga inalámbrica, Apple Car Play & Android Auto, espejo retrovisor electrocrómico, volante multifuncional deportivo calefactable, Head Up Display, panel de Instrumentos, entre otros.

Finalmente, ambas versiones ofrecen los siguientes sistemas de seguridad:

6 bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 de cabeza.

Driving Assistant.

Control Dinámico de Estabilidad (DSC) y de Tracción (DTC), Frenos (ABS).

Dirección Electrónicamente Asistida (EPS).

Kit de reparación de llanta.

Birlos de seguridad.

Control Crucero con función de frenado a una velocidad mayor o igual a 30 km/h.

Indicador de presión de neumáticos.

Sistema de alarma antirrobo.

Triángulo de emergencia.

Asistente de estacionamiento.

Cámara de visión trasera.

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros con indicador acústico y visual.

La cabina ofrece una experiencia elegante e inmersiva. Foto: BMW Group PressClub México

¿Cuál es el precio del MINI Cooper Paul Smith Edition?

¡Tómalo en cuenta! La versión totalmente eléctrica del Mini Cooper SE Paul Smith Edition tiene un precio sugerido de $839,000.00, mientras que el S Paul Smith a gasolina va desde los $799,000.00.

[Publicidad]

La nueva apuesta de BMW Group conserva el diseño icónico del compacto, reinterpretado con el estilo sofisticado de Paul Smith, sin perder la tecnología que los caracteriza.

Leer también El Tesla mexicano ya existe: qué es Olinia

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters