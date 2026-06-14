Para los habitantes de la Ciudad de México, encontrar estacionamiento puede parecer tarea imposible, sobre todo en los polígonos donde operan los parquímetros.

Pese a que es un sistema de pago, existe un permiso para residentes con el que la Secretaría de Movilidad (Semovi) les autoriza ocupar esos lugares sin tarifas y evitando el riesgo de una multa.

En Autopistas te decimos dónde se tramita.

¿Qué se necesita para obtener el permiso de parquímetro para residentes?

De acuerdo con la Semovi, este permiso lo puede tramitar cualquier residente de una zona de parquímetros, cuya vivienda no cuente con cochera o que teniéndola no se encuentre asignada.

Pero es importante que el solicitante cumpla con los requisitos indicados en el Reglamento para el Control de Estacionamiento en la Vía Pública, y que además su vehículo porte placas de circulación de la CDMX.

Este permiso no aplica para quienes tengan al menos un cajón de estacionamiento. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

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Teniendo en cuenta esa información, los documentos para solicitarlo son:

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

Tarjeta de Circulación vigente emitida por la CDMX.

Estar al corriente en el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, así como los derechos de refrendo correspondientes.

No tener sanciones económicas o cívicas por infringir el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Carta bajo protesta de decir verdad.

Evidencia fotográfica donde se muestre, claramente, el frente del inmueble o predio en donde se encuentra la vivienda referida en la solicitud, y por lo menos sus colindancias inmediatas a izquierda y derecha, reflejando las condiciones del lugar de residencia del solicitante.

Comprobante de Propiedad o Posesión con el que se acredita que la vivienda no cuenta con espacio de estacionamiento o bien, no se le ha asignado uno.

¿Cómo solicitar el permiso de parquímetro para residentes?

Siguiendo con las indicaciones de la Semovi, es posible realizar este trámite en línea, así que también representa una ventaja para quienes no tienen mucho tiempo de asistir a las oficinas. Los pasos del proceso son:

Ingresa con su cuenta Llave CDMX al portal https://www.permisosparquimetros.cdmx.gob.mx/

Introduce el número de placa y llena los campos requeridos para iniciar el trámite.

Adjunta los documentos solicitados en formato PDF.

Una vez que reciban tu solicitud de permiso, comienza el cotejo de los documentos y la validación de que la vivienda no cuenta con estacionamiento propio.

Recibirás el dictamen. Si procede, descarga el permiso electrónico por medio del código QR enviado a tu correo y colócalo en un lugar visible del auto.

Listo, ya puedes estacionarte aunque haya parquímetro.

¿Cuál es la vigencia del permiso de parquímetro para residentes?

Toma en cuenta que el permiso de parquímetro para residentes cuenta con una vigencia de 2 años. Y pese a que este trámite es gratuito, no aplica en los siguientes casos:

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Habitantes de zonas que no requieran el pago de parquímetro para estacionarse.

Vehículos con placas foráneas o con placas de la CDMX que tengan adeudos o sanciones pendientes.

Vehículos de transporte público colectivo.

Personas que habiten en un domicilio con al menos un cajón de estacionamiento.

El permiso para estacionarse en zona de parquímetro tiene una vigencia de 2 años. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

Los parquímetros tienen la función de mantener el orden del estacionamiento en la vía pública y, por lo mismo, este permiso puede hacer que se respete la entrada y salida de los residentes.

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