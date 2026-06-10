La movilidad en la Ciudad de México es una conversación que continuamente genera interés entre quienes viven y trabajan en la zona metropolitana, sobre todo cuando la dinámica urbana está por cambiar debido a una mayor actividad turística, eventos de gran convocatoria y ajustes operativos en distintas zonas de la capital.

Por ello, en un contexto donde desplazarse significa para millones de personas anticipar tiempos, estar al tanto de rutas alternas y ajustar horarios para evitar que el tráfico consuma una parte importante del día, alternativas de movilidad como las motocicletas generan cada vez más interés.

La llega de eventos masivos puede afectar la movilidad de los ciudadanos. Foto: iStock

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¿Por qué las motocicletas son una alternativa de movilidad popular en la CDMX?

El tráfico constante en la CDMX genera frustración entre quienes necesitan desplazarse dentro de la ciudad, lo que ha impulsado el interés por medios de transporte alternativos al automóvil.

Y no está de más. De acuerdo con el TomTom Traffic Index 2025, la capital registró un nivel promedio de congestión de 75.9 por ciento, con un tiempo de 34 minutos y 29 segundos para recorrer apenas 10 kilómetros durante los periodos de mayor tráfico.

La motocicleta aparece en este contexto como una de las alternativas más populares, pues no solo ofrece agilidad durante trayectos congestionados, sino también mayor previsibilidad en los recorridos y capacidad de respuesta ante cambios de ruta o imprevistos.

Ya sea para viajar, utilizarse como herramienta de trabajo o incluso realizar deporte, las motocicletas forman parte del cambio en la forma de pensar los trayectos de miles de personas, ya que no responden a un solo perfil, sino que se adaptan a distintas formas de vivir la ciudad.

Frente a una dinámica vial complicada, las motocicletas son una alternativa. Foto: iStock

Elektra amplía el acceso a soluciones de movilidad

En México, siete de cada diez motocicletas vendidas son Italika, por lo que, más allá de las cifras de adopción, acceder a este tipo de vehículos representa una forma en que las personas pueden optimizar sus trayectos y su tiempo diario.

Elektra se posiciona como un facilitador clave en el acceso a este tipo de vehículos, gracias a un catálogo que incluye opciones para distintos estilos y necesidades, desde modelos urbanos, motonetas, deportivos y de trabajo, hasta motos todo terreno y cuatrimotos. Además, pone al alcance de sus clientes alternativas de financiamiento que facilitan la adquisición de estos productos, como Préstamo Elektra.

Al ampliar el acceso a oportunidades para mantenerse al ritmo de una dinámica urbana más exigente, la movilidad inteligente ha ganado relevancia como una forma de optimizar los desplazamientos a través de decisiones más estratégicas y adaptables.

Gracias a ello, hoy cada vez más personas pueden optar por esquemas flexibles que combinan alternativas, ajustan recorridos y priorizan opciones que les permitan tener mayor control sobre su tiempo.

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