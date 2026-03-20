Italika es una de las marcas mexicanas de motocicletas, que se fundó en 2004 por Grupo Salinas. Desde sus inicios, su objetivo fue ofrecer un medio de transporte accesible que se adapte al mercado mexicano, ganando popularidad, gracias a sus precios, Italika en México se posicionó rápidamente como una opción referente en el país frente a marcas internacionales, pero esta vez lo vuelve a hacer con su nueva Firebird 300.

Italika presenta su firebird 300, una scrambler pensada para uso mixto. Puede moverse en ciudad y también en caminos irregulares sin complicaciones. Lo puede hacer gracias a su manillar alto, postura de manejo erguida y suspensiones con mayor recorrido. En México, se han vuelto comunes gracias a su capacidad de adaptarse a calles en mal estado y trayectos cotidianos.

Foto: Benito Martínez Gil

Italika Firebird 300: una nueva opción en el segmento

La Italika Firebird 300, un modelo que se posiciona en el segmento scrambler accesible. Está equipada con un motor monocilíndrico de 279 cc, enfriado por aire, que entrega 20 hp y un par de 19.9 Nm. Como ya es costumbre en los modelos Italika esta configuración está orientada en eficiencia y uso diario.

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De acuerdo con datos de la marca su consumo, es cerca de los 25 a 30 km/l, y esto se debe gracias a que tiene un tanque de 15.5 litros.

Foto: Benito Martínez Gil

Parte ciclo y equipamiento

En la parte ciclo, incorpora una suspensión delantera invertida y un sistema trasero monoamortiguador. Este conjunto busca mejorar la absorción en superficies irregulares. En frenado, cuenta con discos en ambos ejes, lo que ofrece mayor consistencia frente a sistemas más básicos. Cuenta con un radiador de aceite para enfriar la motocicleta, con una velocidad máxima de 129 km/h.

También incorpora ruedas de doble propósito, que permiten un mejor agarre en asfalto y superficies mojadas. La altura del asiento facilitará filtrar a baja velocidad. Integra iluminación LED en un formato circular y su tablero digital con información básica de conducción.

Foto: Benito Martínez Gil

Por su configuración general, la Firebird 300 se ubica como una alternativa de entrada al segmento scrambler en México. Está orientada a quienes buscan una motocicleta versátil, con un precio de $42,999 pesos.

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