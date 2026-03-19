La nueva generación Scout de Indian Motorcycle llega con un motor V-twin de 1250 cc montado sobre un chasis tubular de acero de nueva generación.

Para 2026, la marca introduce la Sport Scout RT, una variante que apuesta por un nuevo diseño funcional. Incorpora alforjas rígidas con más de 37 litros de capacidad, carenado frontal de ¼, rueda delantera de 19 pulgadas y una ergonomía pensada para trayectos más largos.

Disponible en versión Limited +Tech, con un precio inicial de $329,900 pesos.

Para entender mejor el momento que vive Indian Motorcycle y la estrategia detrás de este lanzamiento, entrevistamos a Daniel Enríquez, gerente regional para Latinoamérica y el sur de Estados Unidos.

Entrevista con Daniel Enríquez, gerente regional para Latinoamérica y el sur de Estados Unidos

2025 marcó un punto de inflexión para la marca. ¿Cómo describirías este momento?

2025 fue un parteaguas para la marca. Podemos decir que marcó un antes y un después en México y en Latinoamérica.

El crecimiento que estamos teniendo frente al año pasado es exponencial: estamos alrededor de un 30% por encima de lo que logramos entonces, y esto sin agregar distribuidores. Es decir, ha sido un crecimiento completamente natural.

Lee también Las 2 infracciones que darán a las motos que circulen entre carriles en CDMX

Latinoamérica representa uno de los mayores potenciales para nosotros. Tenemos presencia en países como Argentina, Perú, Chile y Puerto Rico, y estamos por abrir Colombia. La velocidad de crecimiento sigue incrementándose, y en México nos mantenemos como la marca número uno de motocicletas americanas.

Además, en 2025 nos consolidamos por cuarto año consecutivo con este reconocimiento, y ahora estamos presentando nuestro lanzamiento 2026: la Sport Scout RT. Queremos que sea líder en ventas; es una motocicleta que permite personalizarse con cientos de accesorios y cuenta con un motor 1250.

Fotos: Cortesía Indian

En este contexto de expansión, ¿cuáles fueron los principales insights del usuario que dieron origen a la Sport Scout RT?

La moto nace de la demanda de un cliente al que le gusta customizar, pero que también busca performance.

Es una motocicleta con una ergonomía distinta, con una postura más deportiva —entre comillas, porque no se trata de un manejo deportivo como tal—.

Lo importante aquí es el torque: ofrece una respuesta y aceleración con una calibración de motor diferente a la de otros modelos del mismo segmento.

Estamos hablando de un cliente al que le gusta customizar su moto dentro de lo que se conoce como “club style”, es decir, adaptarla para uso individual, ya que el asiento es para una sola persona. Ese es el perfil por el que estamos apostando.

Fotos: Cortesía Indian

La marca mantiene un diseño clásico, pero al mismo tiempo incorpora innovación. ¿Cómo logran ese equilibrio en un contexto de cambio tecnológico?

Nuestros ingenieros son quienes realmente logran ese balance. Entienden perfectamente que, a pesar del paso del tiempo y de toda la tecnología que incorporan nuestras motocicletas, se debe respetar ese estilo clásico de la marca.

Puedes ver una RT y notar que, aunque integra elementos como suspensión mejorada, cerradura electrónica y un tablero completamente digital, mantiene esa esencia.

Es un acierto del equipo de diseño e ingeniería haber sabido combinar lo moderno sin perder las curvas y los detalles clásicos.

Ahora bien, la RT es probablemente el modelo que más se aleja de lo clásico, ya que está más enfocada en el performance. Su diseño es más deportivo y apunta a un segmento más joven.

Por otro lado, modelos como la Super Scout incluyen alforjas suaves, asiento para pasajero y parabrisas. Aunque parten de la misma base, están pensados para usuarios completamente distintos.

Ahí radica precisamente el acierto del portafolio.

Fotos: Cortesía Indian

¿Dónde se están tomando las decisiones de desarrollo para este tipo de motocicletas?

En las ciudades con mayor población estamos viendo un cambio claro: hay una tendencia hacia el uso de la motocicleta como medio de transporte más rápido y más común.

Las personas están priorizando su tiempo. En lugar de pasar una o dos horas en el tráfico, pueden hacer trayectos en 20, 30 o 40 minutos.

Este cambio también implica nuevas responsabilidades, tanto para los usuarios como para las marcas.

Nosotros debemos ser conscientes de que el parque vehicular de motocicletas en México está creciendo, y eso implica formar mejor a nuestros usuarios: educación vial, uso correcto de la motocicleta y conocimiento de los límites, tanto del vehículo como del propio conductor.

Se viene una etapa de mucha educación y aprendizaje. El interés por la motocicleta sigue creciendo, y en las grandes ciudades veremos un desplazamiento claro hacia este tipo de transporte.

¿El lanzamiento de la Sport Scout RT anticipa la dirección de la marca en diseño y funcionalidad?

En México, como líderes, lo que buscamos es que más usuarios se suban a nuestras motocicletas. Este modelo era una pieza que nos faltaba en el catálogo.

Si bien puede dar una idea de hacia dónde vamos, no define por completo la línea de crecimiento. Es más bien una opción adicional que complementa nuestro portafolio.

Tenemos distintos tipos de usuarios, y por lo tanto necesitamos diferentes propuestas.

Como marca, avanzamos en tecnología, calidad, diseño y en fortalecer una red de distribuidores que continúe ofreciendo la experiencia de compra que hemos construido durante los últimos 10 años en México.

Nuestro objetivo es consolidar lo que ya hemos logrado, mantener el liderazgo en el mercado y, sobre todo, seguir generando confianza en la calidad de nuestras motocicletas.

No ha sido un proceso fácil: ha tomado años, pero hoy somos un buen ejemplo dentro de la industria de que las cosas se pueden hacer con calidad y tecnología de manera correcta.

Leer también Honda Prelude 2026: precios y versiones en México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters