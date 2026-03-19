Una de las prácticas más comunes de los motociclistas es circular entre carriles con el objetivo de ahorrar tiempo, especialmente cuando la circulación se encuentra detenida por el tráfico cotidiano en la Ciudad de México.

Sin embargo, además de representar un riesgo para la seguridad de los conductores, esta acción ordinaria puede ser motivo de 2 sanciones estipuladas dentro del Reglamento de Tránsito. ¿Cuáles son? Te lo decimos.

Los motociclistas deben portar obligatoriamente el casco. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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¿Qué pasa si una moto circula entre carriles en CDMX?

De acuerdo con el Artículo 21, sección IV, del Reglamento de Tránsito de la CDMX, los motociclistas tienen prohibido circular entre carriles, excepto cuando el tránsito vehicular se encuentre detenido y busque colocarse en el área de espera o en un lugar visible para reiniciar la marcha, sin invadir los pasos peatonales.

En caso de incumplir esta disposición, el conductor podría ser sancionado con una multa de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA). Al hacer la conversión, su valor sería de $1,173.10 a $2,346.20.

Pero además hay otra sanción; siguiendo con la información del reglamento, los motociclistas que circulen entre carriles en momentos no aptos perderán un punto en la licencia de conducir. Y esto puede afectar el historial del conductor.

Los motociclistas deben utilizar un carril completo de circulación. Foto: Cortesía Honda

¿Qué otras normas deben cumplir los motociclistas, según el Reglamento de Tránsito?

¡Atención, motociclista! No dejes que las prisas te ganen y te lleven a conducir en espacios no permitidos, por ejemplo:

Sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones; salvo que el conductor ingrese a su domicilio o a un estacionamiento, debe desmontar.

Por vías ciclistas exclusivas.

Por los carriles confinados para el transporte público de pasajeros.

Por los carriles centrales de las vías de acceso controlado cuando utilicen vehículos menores a 250 centímetros cúbicos.

En las calles donde exista señalización vial que expresamente restrinja su circulación, así como segundos niveles de vías de acceso controlado.

Tampoco se les permite hacer maniobras riesgosas o temerarias, cortes de circulación o cambios abruptos de carril que pongan en riesgo su integridad y la de terceros.

Finalmente, es importante mencionar que los conductores de motocicletas deben utilizar un carril completo de circulación, rebasar a otro vehículo sólo por el lado izquierdo y respetar las reglas de preferencia de paso que están estipuladas en el Artículo 10 del Reglamento de Tránsito.

La sanción por infringir estas disposiciones es una multa de 5,7 o 10 veces UMA, lo que equivale a $586.55, $821.17 o $1,173.10.

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