La motocicleta es uno de los medios de transporte más útiles en las calles y avenidas de México. Es rápida, práctica y muchas veces la mejor opción para evitar el tráfico. Pero también es uno de los más peligrosos.

No solo por el riesgo de manejar una moto, sino por la situación de inseguridad en el país. Y sí, también por quienes usan motocicletas para hacer de las suyas.

¿Por qué hay operativos contra motociclistas en CDMX?

Desde 2024, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha desplegado operativos con policías de tránsito en distintos puntos de la capital.

No tienen ubicación fija.

Los retenes aparecen en zonas aleatorias de las alcaldías, con un objetivo de revisar que los motociclistas cumplan con la ley.

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El problema: las infracciones más comunes en motociclistas

Hay una realidad que no se puede ignorar. Muchos motociclistas circulan sin cumplir.

Entre las infracciones más frecuentes están:

No usar casco

Circular sin placas

No tener licencia

Invadir carriles

El problema es que esto no solo pone en riesgo al conductor, también a peatones y otros automovilistas.

Programa “Salvando Vidas”: qué es y cómo funciona

Muchos de los retenes que se han visto recientemente forman parte del programa “Salvando Vidas”.

Este programa está enfocado en motociclistas y tiene tres objetivos principales:

Fomentar la conducción segura

Reducir accidentes

Mejorar la seguridad vial

Además, estos operativos también atienden denuncias ciudadanas relacionadas con:

Falta de equipo de protección

Motocicletas con más pasajeros de lo permitido

Vehículos sin documentación legal

No es solo revisión por revisar. También es una respuesta a lo que la gente reporta en la calle.

¿Dónde están los retenes de motos en CDMX?

No hay una lista oficial de ubicaciones.

Y eso es importante entenderlo.

Los operativos se realizan de manera aleatoria en las 16 alcaldías, por lo que pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier zona de la ciudad.

Si estás buscando evitarlos, la realidad es que no hay forma segura de hacerlo.

Qué te revisan en los operativos de motocicletas

Si te toca uno de estos retenes, normalmente revisan:

Licencia vigente

Tarjeta de circulación

Placas visibles

Uso de casco

Número de pasajeros

En algunos casos, también pueden verificar que la motocicleta no tenga reporte de robo.

Lo básico para no tener problemas

Más allá de los operativos, esto es lo que deberías traer siempre:

Casco bien colocado

Documentos en regla

Placas visibles

Conducción responsable

No es solo por evitar una multa.

Es por seguridad.

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