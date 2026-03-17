El sector automotriz en México se ha vuelto cada vez más competitivo, sobre todo por la llegada de marcas internacionales. Esto obliga a los fabricantes a impulsar modelos con mayores avances tecnológicos e innovación.

De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de enero a febrero de 2026 se registraron 250,076 vehículos ligeros nuevos vendidos, lo que representa un avance de 4.4% con respecto al mismo periodo de 2025.

Dentro de ese intervalo, los autos chinos captaron atención de los consumidores por su nivel de equipamiento, tecnología y precio. ¿De qué modelos estamos hablando? Sigue leyendo.

Los autos eléctricos de marcas chinas son populares en el mercado mexicano. Foto: Freepik

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¿Cuáles son las marcas de autos chinos más vendidos en México?

De acuerdo con el reporte de venta total de vehículos ligeros nuevos por marca de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), estas son las marcas de autos chinos que vendieron más unidades en el primer bimestre de 2026:

MG Motors con 9,352 unidades (representando el 3.7% de las ventas totales en el periodo indicado).

Geely con 6,563 unidades.

JAC con 3,725 unidades.

Changan con 3,280 unidades.

Great Wall Motor con 2,341 unidades.

Vale la pena mencionar que estas cifras provienen de 22 empresas afiliadas a la AMIA, así como por 8 que reportan sus ventas de manera independiente.

Los autos chinos tienen un poderoso nicho de venta en México. Foto: Freepik

¿Cuáles son las marcas de autos chinos que menos vendieron el primer bimestre de 2026?

Por otro lado, las marcas de autos chinos que presentaron bajos volúmenes de ventas en enero-febrero de 2026, según los reportes de la AMDA y la AMIA, fueron:

Foton con 98 unidades.

Motornation con 249 unidades.

Zeekr Lynk&Co con 592 unidades.

Jetour-Soueast con 910 unidades.

Si bien Motornation no es un fabricante chino, se incluye en el listado porque se encarga de vender autos del país asiático en México.

Los datos de ambos reportes indican que, aunque las marcas de autos chinos han logrado posicionarse fuertemente en el mercado mexicano, algunas aún se encuentran tocando terreno, buscando un target de venta entre toda la competencia.

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