¿Te ha pasado esto? Entras a tu auto, enciendes el motor y, de pronto, en el tablero aparece la famosa luz de “Check Engine”. Esta advertencia significa que se ha registrado una falla en algún componente del vehículo, sin embargo, esto puede diagnosticarse con mayor precisión gracias a un escáner automotriz.

Dicho escáner permite detectar diferentes fallas electrónicas que pueden estar causando un mal funcionamiento en el vehículo, por ello, es importante saber cómo usarla correctamente. En Autopistas te contamos qué es y para qué sirve.

Esta herramienta permite que los mecánicos puedan diagnosticar de forma precisa diversas fallas. Foto: Freepik

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¿Qué es un escáner de autos y para qué sirve?

De acuerdo con la marca de autos, Ford, un escáner automotriz es una herramienta que se utiliza para diagnosticar las fallas registradas en la computadora del auto. En su blog oficial, el fabricante explica que la computadora se encarga de regular las funciones del auto a través de distintos sensores que monitorean y registran todos los errores con un código.

Esta herramienta es muy útil, ya que muestra el estado eléctrico del vehículo, de esta forma, se pueden identificar diversas fallas que ayudan a los expertos para su posterior reparación. Ford explica que algunos escáneres automotrices realizan pruebas de servicio como:

Evaluación del estado de los cables ABS.

Mostrar la velocidad del motor.

Encender la pila de la bomba de gasolina.

Comprobar el funcionamiento del sensor de oxígeno.

Otra de las ventajas principales y más reconocidas, especialmente por los mecánicos, es que, gracias al escáner, el tiempo de reparación de un vehículo puede disminuirse considerablemente, ya que, se evitan diagnósticos incorrectos.

La conexión de un escáner tipo OBD1 generalmente está en la zona del motor. Foto: Freepik

¿Cómo usar un escáner de auto?

Cabe destacar que cada fabricante de autos, cuenta con escáneres especializados, que brindan un diagnóstico más exacto, asimismo, Ford comenta que en el mercado existen escáneres estándar que son compatibles con la mayoría de marcas.

El distribuidor de autopartes, Repuestos Acquaroni, explica en su blog que, la conexión de un escáner tipo OBD1 por lo general está en la zona del motor, mientras que, para el OBD2, que es más común en los autos actuales, se encuentra dentro del vehículo, específicamente del lado del conductor en la parte inferior del tablero. Para usarlo es importante seguir los siguientes pasos:

Ubica la conexión OBD2.

Conecta el escáner.

Coloca la llave en posición de encendido sin arrancar el motor.

Una vez encendido, el escáner si vinculará, algunos modelos requieren el modelo, el año y a veces el número identificativo del vehículo.

Posteriormente deberás seleccionar la opción de “Leer Códigos”.

Una vez con los códigos en pantalla, el experto deberá interpretarlos para que pueda detectar las fallas y repararlas.

Finalmente, puedes borrar los códigos de forma opcional.

Utilizar un escáner automotriz es una de las mejores decisiones que puedes tomar en caso de que tu auto presente alguna falla eléctrica, de esta forma optimizarás los tiempos de reparación y tu mecánico de confianza podrá detectar de forma precisa cualquier problema.

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