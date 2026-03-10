Cuando se tiene la mala fortuna de verse involucrado en un accidente automovilístico hay algunas reglas básicas a seguir, como mantener la calma, corroborar que todos se encuentren bien y ¿no mover el carro? en Autopistas te contamos los detalles.

Seguro alguna vez te ha pasado, tras un accidente te niegas a moverte para que la aseguradora o las autoridades puedan evaluar de mejor manera qué fue lo que sucedió y quién es el responsable. Pero ello implica entorpecer el tránsito y recibir los insultos de otros automovilistas.

Precisamente por lo anterior es que el gobierno de la CDMX anunció una serie de cambios avalados por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Autos chocados ya no podrán obstruir las vías

Con la intención de evitar el tráfico en la ciudad causado por los accidentes automovilísticos, desde esta semana los autos involucrados en un choque ya pueden moverse del lugar para esperar a su aseguradora o llegar a un acuerdo.

La razón es que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, el 80% de los siniestros viales en la ciudad son conocidos como "lamineros", es decir, no hay personas lesionadas, ni daños a bienes públicos.

El problema es que en la mayoría de los casos los involucrados no se mueven del lugar ocasionando no solo mayor tráfico sino poniendo en riesgo su integridad y la de los demás que pasan por la zona.

Considerando lo anterior, la AMIS dio a conocer que ya es posible mover los autos chocados para liberar la vialidad sin perder el derecho a la cobertura de su seguro.

¿Qué debo hacer antes de mover el coche?

Antes de mover tu auto después de un accidente, hay un paso muy importante: tomar evidencia. Debes capturar fotografías y videos de cómo quedaron los vehículos para tener un registro de lo que ocurrió.

Asegúrate de que en las imágenes se vean todos los autos involucrados, su posición en la vía y los daños que presentan. Esta evidencia puede ser útil para aclarar cómo sucedió el accidente.

¿Cuándo sí y cuándo no mover tu auto si chocaste?

Los conductores pueden mover los vehículos siniestrados en los siguientes casos:

Cuando no haya lesionados

Cuando solo haya daños materiales

Cuando no haya conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia

Cuando no haya daños en la vía pública

Pero también hay casos en los que no se permitirá mover los autos:

Cuando existan lesionados o fallecimientos

Cuando algún conductor esté ebrio o bajo los efectos de otra sustancia

Cuando haya daños en la vía pública

