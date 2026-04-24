"Michael", película biográfica se gana el cariño de los fans; estas son 5 curiosidades del rodaje

A 16 años de la partida del apodado "Rey del Pop", este miércoles 22 de abril se estrenó en cines de México "Michael", la nueva película biográfica del artista Michael Jackson, desatando gran conversación en redes sociales entre los fanáticos del cantante y la crítica especializada.

Bajo la dirección de Antoine Fuqua y la producción de Graham King, la película mantiene un 38% de puntaje de críticos en la plataforma de Rotten Tomatoes, y un puntaje de 96% por los fans. La cinta recaudó aproximadamente 18,5 millones de dólares a nivel global en su primer día.

Curiosidades sobre la película de "Michael"

1. Jaafar Jackson encarna a su tío

El filme está protagonizado por el sobrino de Michael, Jaafar Jackson, de 29 años. Hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Rodríguez, Jaafar se sometió a un riguroso proceso de selección de casi 2 años para interpretar a su tío en la cinta.

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El cantante y bailarín estadounidense Jaafar Jackson asiste al estreno en Los Ángeles de "Michael", de Lionsgate, en el Dolby Theatre de Hollywood. Foto de VALERIE MACON / AFP.

Jaafar ha incursionado en el mundo de la música; en 2019 lanzó su primer sencillo musical, titulado "Got Me Singing" y con su participación en esta cinta abre la ventana para una posible carrera actoral. "¡Cuando vi a Jaafar transformado en Michael era exactamente él!", expresó Graham King.

2. La aparición de Bubbles

De acuerdo con el medio de comunicación Variety, la cinta utilizó CGI para representar a Bubbles el chimpancé, la mascota de Michael Jackson durante la década de 1980, cuando vivía en la finca familiar en Encino, California. Nació en 1983 y acompañó al "Rey del Pop" en giras y eventos.

Hoy en día tiene 43 años y vive en el Centro para Grandes Simios, un santuario en Wauchula, Florida, desde 2005. En el rodaje también se utilizaron efectos especiales generados por computadora para representar a otras de sus mascotas, una jirafa, una llama y una pitón.

El compañero más fiel del "Rey del pop" fue un chimpancé. Foto: Prime Video

3. Un cambio en el guion

En un principio, la cinta bordaría las batallas legales derivadas de las acusaciones por abuso infantil que marcaron la carrera del artista, en 1993. La escena final mostraba al cantante mirando fijamente un espejo con una mirada triste, mientras las luces de las patrullas destellaban a sus espaldas.

No obstante, este enfoque se modificó luego de que los abogados de la herencia de Jackson destacaran una cláusula del acuerdo con la familia de Jordan Chandler. La película ilustra la infancia del cantante, desde su paso por los "Jackson 5", hasta su primera gira mundial "Bad World Tour".

4. Una recreación fiel de escenarios y el aporte de Lady Gaga

La producción recreó minuciosamente escenarios icónicos de los años 70 y 80, incluyendo espacios clave como la tienda "Tower Records" y una sucursal de Toys "R" Us. Además, para recrear el video de "Thriller", el equipo de producción utilizó la misma calle de Los Ángeles donde se grabó el original en 1983.

Archivo AFP.

Por otro lado, el vestuario fue diseñado por Marci Rodgers y fungió como un elemento clave en la narrativa y estética del personaje, con trajes y chaquetas bordadas a mano. Además, la cantante Lady Gaga prestó algunas piezas originales de su colección personal para la película.

5. Janet Jackson se negó a ser retratada

Aunque la película integra a distintos miembros clave de la familia del artista, entre ellos su padre Joseph Jackson, la cantautora La Toya Jackson explicó al medio Variety que Janet "amablemente rechazó" ser retratada en el largometraje, una decisión que fue respetada por su entorno familiar.

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