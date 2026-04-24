“Su historia continúa”. La frase, que aparece en letras doradas al final de la película "Michael", ha desatado especulaciones sobre una posible secuela.

El proyecto llegó a los cines esta semana tras un largo camino marcado por disputas legales, controversias en torno a la vida del “Rey del pop” y retrasos que elevaron los costos de producción. Esto es lo que han dicho sus creadores sobre la posibilidad de dividir la cinta.

De acuerdo con medios internacionales como Variety, "Michael" no fue ideada originalmente como una película en dos partes; sin embargo, el concepto comenzó a tomar forma en el último año.

Según fuentes citadas por The Hollywood Reporter, la leyenda de que la historia aún no llegó a su final se añadió en una etapa reciente de la edición, apenas hace un mes, cuando tanto los cineastas como los estudios, Lionsgate y Universal, consideraron que el proyecto tenía un alto potencial. Aun así, el guion no estaría completamente definido y no se tomaría una decisión oficial hasta después del estreno mundial.

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Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Films, declaró a THR durante la alfombra roja del estreno en Los Ángeles, que se llevó a cabo el lunes 20, que el equipo está preparado para ese escenario: “Si el público confirma que quiere más, estamos listos para ofrecérselo lo antes posible”.

La continuación dependerá no solo de la recaudación en taquilla, sino también de la reacción del público y del interés de los fans por profundizar en la historia de Michael Jackson.

Por su parte, el productor Graham King señaló en el mismo evento que, por ahora, estaban preocupados por el estreno de la cinta.

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Se estima que la película podría recaudar alrededor de 150 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera.

“Es un tema delicado”, comentó al mismo medio un representante vinculado a uno de los actores del filme sobre la posibilidad de una secuela.

Los medios estadounidenses señalan que, en caso de convertirse en un éxito, el proyecto podría encontrar el impulso necesario para una segunda parte, nuevamente con Jaafar Jackson, sobrino del cantante, en el papel principal.

Hasta ahora, la producción no ha hecho ningún anuncio oficial.

¿De qué trata Michael?

Aunque la intención original del director Antoine Fuqua era abordar también las acusaciones de abuso infantil que marcaron la vida de Michael Jackson, este enfoque tuvo que modificarse. Un antiguo acusador había llegado a un acuerdo con los herederos del artista para no ser representado en ningún proyecto comercial futuro.

Esto derivó en ajustes importantes en la producción. En junio de 2025 se realizaron 22 días adicionales de rodaje, lo que incrementó los costos, mismos que fueron asumidos por el patrimonio del cantante.

Tras esta reestructuración, Michael se centró principalmente en la trayectoria musical del artista, que dejó de lado las batallas legales.

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La película recorre desde su infancia como parte de los Jackson Five hasta su consolidación como estrella global, que explora el conflicto entre su vida familiar y su desarrollo artístico. Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, la cinta retrata a un artista “dividido entre el amor por su familia y su impulso por crear su propio arte, mientras luchaba contra la soledad en busca de libertad”, según explicó el propio director en un panel en Berlín.

La historia abarca hasta 1988, año en que Jackson emprendió su primera gira en solitario para promocionar su álbum Bad. Por ello, no se abordan episodios posteriores.

Entre los momentos clave que sí aparecen está el accidente durante la grabación de un comercial de Pepsi en 1984, cuando sufrió quemaduras en la cabeza debido a un fallo pirotécnico, un hecho que marcó un antes y un después en su vida.

En pantalla, dos actores interpretan al cantante: Juliano Valdi en su etapa infantil y Jaafar Jackson en sus primeros años como estrella.

*Con información de EFE.

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