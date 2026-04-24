Jack Reiner, hijo mayor del director Rob Reiner y de Michele Reiner, relató en un ensayo personal publicado este viernes en "Substack" cómo se enteró de la muerte de sus padres, en un emotivo tributo a su memoria.

"Nada te prepara para lo que se siente al perder a ambos padres al mismo tiempo. Es demasiado devastador para comprenderlo. Todavía me despierto cada mañana intentando convencerme de que no, no es un sueño. Esto es, sin duda, mi peor pesadilla", escribió Reiner.

Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida en su residencia de Los Ángeles el 14 de diciembre de 2025. Su hijo menor, Nick Reiner, fue arrestado y actualmente enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado en relación con la muerte de sus padres; se declaró inocente.

Este viernes, Jack, de 34 años, describió el insoportable viaje de 45 minutos que hizo del centro de Los Ángeles hasta la casa de su infancia, para encontrarse con su hermana Romy, quien le había notificado lo sucedido, y poder "averiguar qué demonios acababa de pasar".

"Mi mundo, tal como lo conocía, se había derrumbado. Estaba en trance", describió.

En su escrito, Jack Reiner lamenta el hecho de que sus padres, a quienes describe como "el centro de su vida", no podrán acompañarlo en algunos de los sucesos más importantes de su vida.

También reflexiona sobre el miedo que pudieron haber sentido antes de morir y asegura que "eran las últimas personas en el mundo que merecían lo que les pasó".

"Merecían ser amados, merecían ser respetados y, sobre todo, merecían ser apreciados por todo lo que dieron a los tres y al mundo", apuntó el hijo del director de "When Harry Met Sally".

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El mayor de los Reiner también confesó que la situación le genera el mismo nivel de dolor y de coraje: "Me rompe el corazón y me enfurece a la vez".

"Cuando no se vive una tragedia como la que Romy y yo estamos viviendo, es difícil comprender la magnitud de lo horrible que ha sido todo esto. Como no eran tus padres, tal vez sea más fácil seguir adelante o incluso olvidar por un momento lo que sucedió ese día, pero para nosotros, es cada día", escribió.

Jack Reiner también hizo un repaso de las experiencias extraordinarias que le brindó el ser hijo de una estrella de Hollywood, describe a su padre como su "héroe" y a su madre como una persona amorosa e incondicional.

"Pero cambiaría cada partido de los Dodgers, cada espectáculo de Broadway, cada vacación, por tan solo poder pasar una hora más hablando con ellos y despidiéndome", apuntó.

En su ensayo, Jack Reiner evitó mencionar a Nick, quien aparecerá en la corte el próximo miércoles.

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