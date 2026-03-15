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, que trabajó con , en múltiples proyectos, fue quien se encargó de homenajear al, fallecido en diciembre de 2025, durante el In Memorian de los, con una serie de palabras conmovedoras que causaron la ovasión de los presentes.

Crystal recordó que, antes de ser dirigido por Reiner, en cintas como "When Harry met Sally" ("Cuando Harry conoció a Sally"), trabajó con él como compañero de reparto y fue testigo de la gran evolución de Rob, que pasó de ser un gran actor a un cineasta único y con un sello que era reconocido por cualquiera que viera una de sus cintas.

"Lo conocí en 1975, cuando me invitaron a ´All in the family´, para dar vida al mejor amigo del protagonista, que era él, y me dijo ´somos mejores amigos, ¿por qué no me sigues la corriente?´, de ser un comediante, pasó a ser un gran contador de historias", expresó.

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Rememoró que trabajaron juntos desde el debut como director de Reiner, en la cinta "This is spinal tap" y, mientras se proyectaban diferentes imágenes del trabajo del cineasta, Crystal habló del recorrido filmíco de su amigo; cada película que mencionaba, suponía un nuevo éxito para el director de películas como "The sure thing" , "Stand by me", "The princess bride" y "When Harry mets Sally".

Más adelante, sus películas se convirtieron en el blanco de los Premios Oscar:

"Después nos dio ´Misery´, un drama que llegó a los Oscar, con la actuación de Kathy Bates, también fue nominado a Mejor película, con Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore con él título ´A few good man´", explicó.

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Habló de la contribución a la sociedad de las películas de su colega:

"Las películas de mi amigo Rob serán eternas porque nos hicieron reír, nos hicieron llorar, nos inspiraron a ser mejores personas, bajo su mirada, más divertidos y más humanos".

También hizo una mención especial a Michele, la esposa de Rob, fallecida el mismo día que el cineasta, la que destacó que, luego de llegar a la vida del director, se convirtió no sólo en su compañera de vida, sino en su fiel colaboradora.

"Cuando Michele Singer entró a su vida, fueron inseprables, comenzó a producir películas con él, pero también se preocuparon por la injusticia social y trataron de mostrarla, fueron una gran pareja y llenaron de felicidad a los Estados Unidos y al mundo, su pérdida es impresionante; para todos aquellos que trabajamos con él, sólo podemos decir, ´amigo, qué divertido fue conocerte´".

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