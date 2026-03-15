Sean Penn acaba de ser reconocido como Mejor actor de reparto en los Premios Oscar y, a diferencia de los otros cuatro actores que estaban nomiandos en la misma categoría, él fue el único que no asistió; en una reciente entrevista acaró que prefiere quedarse en casa por una cuestión de "ansiedad social".

En una entrevista con "Newsweek", el actor de "One battle after another" ("Una batalla tras otra") aclaró que, si no asiste a recibir los premios en los que es nominado, nada tiene que ver con una cuestión de ego o de desdén a la industria cinematográfica, si no por la sensación que le produce toda la parafernalia detrás de las premiaciones.

"El mundo de los premios es, para mí... un infierno", confesó.

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La ansiedad que le produce no saber cómo comportarse frente a una situación de reconocimiento público es tal, que Penn indicó que prefería no ser considerado para ganar un premio, que tener que subir al escenario y realizar un discurso de agradecimiento.

"El genial cuando estás orgulloso por el trabajo que has hecho, nunca tendría que parse un reconocimiento en persona; prefiero no estar nominado a sentirme presionado a tener que participar", ahondó.

También desmintió a Julia Roberts, una de sus amigas más entrañables en la industria, quien, a lo largo de los años, ha aseverado que, quien afirma que no se siente bien recibir un Premio Oscar, está mintiendo ya que, en realidad, para él no supone una sensación satisfactoria.

"Ella dice ´cualquiera que diga que no quiere ganar el Premio de la Academia está mintiendo´, no es verdad y es que, no se trata de no querer ganar, es todo lo que conlleva, todas las sonrisas y asentimientos que implica, para mí, es simplemente una cuestión de ansiedas social, no es cómodo", argumentó.

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Así, Penn rememoró que la única ocasión que asistió a los Premios Oscar fue cuando fue nominado por su actuación por "Mystic River" y, eso, sólo porque el director de la cinta, Clint Eastwood, se lo había pedido, petición a la que decidó, ya que le inspiraba una gran admiración; esa vez, casualmente, fue reconocido con el galardón.

"Fui y, por casualidad, gané, y la única sensación que podría tener al ganar es alivio, alivio porque ves cuánto esfuerzo invierten las personas que te aprecian, que te han apoyado y que te han pagado, en la esperanza de que eso suceda, simplemente te sientes aliviado de que no hayan perdido el tiempo, probablemente me habría emocionado mucho más viéndolo desde mi sofá", expresó

Al Oscar que ganó por "Mystic River" se suma otro premio de la Academia, por su actuación en "Milk"; uno de esos dos premios se lo obsequió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, nación quien considera que fue traicionada por EU.

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