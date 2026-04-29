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El espectáculo multidisciplinario “Gershwin, la vida en azul”, creado por Alondra de la Parra, arranca su nueva temporada, la tercera en la Ciudad de México.

Dedicado a George Gershwin, De la Parra ha hecho coincidir música sinfónica en vivo, jazz, danza y artes visuales en una presentación que trae al presente a una de las leyendas del jazz del siglo XX, autor de clásicos como “Rhapsody in Blue”, “An American in Paris” y “Porgy y Bess”.

“Gershwin, la vida en azul” se estrenó en 2024 y tuvo una gira nacional que abarcó Querétaro, San Luis y León al año siguiente. Bajo la dirección de Alondra de la Parra, el elenco se conforma por el pianista Thomas Enhco, el bailarín y actor Robbie Fairchild, la cantante Olivia Chindamo, y la bailarina y actriz Sara Esty.

Arranca hoy en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y tendrá funciones el 30 de abril a la misma hora; el 1 y 2 de mayo (18:00 y 20:30); y el día 3, al mediodía y a las 16:00

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