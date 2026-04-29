El departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya, junto a nueve funcionarios más, de narcotráfico y aliarse con el Cártel de Sinaloa.

Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó la detención del gobernador de Sinaloa con fines de extradición.

Por lo que afirmó que esta solicitud llegó sin pruebas, por lo que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de determinar si ejerce acción penal.

Lee también EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico

Nación 03:18 PM Lista de funcionarios acusados de aliarse con el Cártel de Sinaloa Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa

Enrique Inzunza Cázarez: Senador de la República por Morena.

Juan de Dios Gámez Mendívil: Presidente Municipal de Culiacán.

Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa.

Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública del Estado.

Dámaso Castro Zaavedra: Subprocurador de Sinaloa.

Marco Antonio Almanza Avilés: Comisario General de la Policía de Investigación de Sinaloa.

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”: Excomisario General de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: Comandante de la Policía Estatal Preventiva.

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”: Comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

Nación 03:14 PM De qué acusa EU a Rocha Moya El gobierno de Donald Trump señaló al gobernador Rubén Rocha Moya por haber pactado con el Cártel de Sinaloa para protegerlos y permitir el tráfico de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, desde México a Estados Unidos.

Asegura que además de Rocha Moya, 9 funcionarios más, han protegido a los líderes de los cárteles contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales, proporcionando información sensible.

Nación 02:55 PM SRE recibe solicitudes de extradición Después de que se informó que se presentaron cargos penales en Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha y otras nueve personas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ayer se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del gobierno de Donald Trump.



Indicó que de acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se evalúen estad solicitudes conforme a la legislación mexicana.



Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc