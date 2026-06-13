Brasil no tuvo la mejor presentación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Le hizo falta más samba para debutar con el pie derecho.

Aunque, la escuadra de Carlo Ancelotti evitó la derrota ante Marruecos en el estadio Nueva York/Nueva Jersey, gracias a un golazo de Vinicius Junior.

La Verdeamarela comenzó perdiendo con una fantástica anotación de Ismael Saibari, quien aprovechó una estupenda asitencia de Brahim Díaz y una mala salida de Alisson Becker.

En el minuto 21, la selección que llegó hasta las semifinales de Qatar 2022 ya tenía la ventaja y estaba sorprendiendo al Brasil de Carletto.

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Sin embargo, 12 minutos más tarde, Vinicius Junior demostró la calidad que lo ha carecterizado a lo largo de su carrera y resctó el empate con un fantástico tanto.

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El habilidoso extremo ingresó al área por el carril izquierdo, recortó a un rival y metió un derechazo inalcanzable para Yassine Bounou.

El camiseta número 7 del combinado brasileño apareció en el momento en el que más se le necesitaba.

Vini dejó en claro que está listo para tomar la batuta que quedó vacante con la ausencia de Neymar Junior por lesión.

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El encuentro entre Brasil y Marruecos no quedó a deber; aunque, tampoco cumplió con las altas expectativas que se habían generado.

Sin embargo, es entendible que los dos sabían que enfrente tenían al rival más poderoso del Grupo C, por lo que debína ser cautos para evitar una derrota que los podría costar quedarse con el primer lugar del sector.

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Ahora, ambos tendrán que centrar su atención en sus siguientes rivales porque ya tendrán la obligación de ganar para no rezagarse en la tabla de posiciones.

Cabe resaltar que los otros integrantes del sector son Escocia y Haíti, quienes, a priori, parten como los candidatos a quedarse con el tercer sitio del Grupo C.

Luego del empate que rescató en su debut en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, las redes sociales se inundaron con las imágenes divertidas para burlarse de Brasil por no lograr una victoria,

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En las difererentes platafor

mas, los memes estaban enfocados en Carlo Ancelotti, Endrick y Casemiro.

Brasil es víctima de los mejores MEMES tras debutar en el Mundial 2026 con empate ante Marruecos









É o nosso triatleta: Corre, Pedala e Nada pic.twitter.com/393TFmbBbx — Técnico de Boteco (@tecnicodboteco) June 14, 2026





Lo que era Brasil antes y en lo que se ha convertido



Los brasileños deben de estar todos con depresión pic.twitter.com/Kuuxja019T — Álex (@LxoMessismoFCB) June 13, 2026

Brasil MEMES

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