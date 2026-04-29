El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó "categórica y absolutamente" las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

En un mensaje en redes sociales expresó: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.

“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa.

“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable.

“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”.

Captura de pantalla @rochamoya_

Acusan a Rocha Moya de tráfico de drogas y relacionados con armas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, a quienes señala por presuntos delitos de tráfico de drogas y relacionados con armas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en territorio de ese país.