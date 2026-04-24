Washington.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó ayer que impuso sanciones a 23 personas y entidades que presuntamente estarían relacionadas a una red de intermediarios que operaba en México, Guatemala y la India, y que se encargaba de proveer precursores químicos a facciones del Cártel de Sinaloa, que fue designado el año pasado como organización terrorista por la administración del presidente Donald Trump.

“Esta red (...) suministra sustancias químicas precursoras a la Organización Terrorista Extranjera radicada en México Cártel de Sinaloa”, aseguró el Departamento de Estado en un comunicado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló a los sancionados de permitir que los cárteles mexicanos sinteticen drogas ilícitas a partir de precursores químicos importados principalmente de Asia. Las sanciones, subrayó el Tesoro estadounidense, abarcan todas las etapas de la cadena de suministro de opioides sintéticos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los sujetos señalados por autoridades del gobierno de EU, por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También, los incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados. Identificó la utilización de estructuras empresariales en sectores como el logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.

Entre los sancionados están Satishkumar Hareshbjai Sutaria, un comerciante indio de precursores químicos, quien junto con Yuktakumari Ashishkumar Modi enviaban cargamentos hacia México y Guatemala. Ambos fueron arrestados en marzo de 2025 en India.

También fueron sancionados el guatemalteco Jaime Augusto Barrientos Camaz y sus empresas J and C Import y Central Logística de Servicios, y los mexicanos Karina Carrillo Torres y su esposo Régulo Acosta Hernández, quienes, según el Departamento del Tesoro, estarían supuestamente relacionados con Los Chapitos.

Asimismo, fueron bloqueadas las cuentas de María Rugerio Arriaga, dueña de las compañías Química Soluciones y Logística Internal Bajío, S. A. del estado central Guanajuato; del mexicano José de Jesús Ramírez Torres y sus empresas, y de la importadora Reyma Global Trading que opera en la Ciudad de México, entre otras.

En la lista de sancionados también se incluyeron al mexicano Ramiro Baltazar Félix Heras, quien según las autoridades estadounidenses sería un presunto alto miembro de una de las facciones del Cártel de Sinaloa que integran los seguidores del histórico capo detenido Ismael El Mayo Zambada, y el químico y empresario Alejandro Reynoso Jiménez, quien supuestamente operaba laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas de Los Chapitos antes de ser detenido en España en noviembre de 2025.

Información de Leonor Flores

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