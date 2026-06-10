Guadalajara.— La batucada y la samba que inundaron Guadalajara en los Mundiales de 1970 y 1986, por la euforia que provocó la Selección de Brasil, hoy han cedido su lugar a Corea del Sur y al K-pop.

Ahora no es sólo un equipo de futbol el detonante, sino todo un movimiento cultural que desde hace casi una década ha crecido en la ciudad: la Hallyu (ola coreana).

“Al principio en el dance cover [disciplina de baile que reproduce coreografías de K-pop] veías uno, dos, tres grupos y eran muchos; actualmente hay mucha gente uniéndose. Por ejemplo, hay un punto de la ciudad donde se ensaya al aire libre, y a veces tienes que hacer fila para poder ensayar porque un grupo ya está ocupando el espacio. En las academias de danza hay muchas que en su programa ya te dan clases de K-pop.

“Siento que el año pasado esto creció aún más, primero por BTS y también por la película de K-pop Demon Hunters, siento que eso jaló a muchos a volver a interesarse en la Hallyu”, explica Ana González, integrante de Zekkei, agrupación de 12 jóvenes que ha participado en Corea del Sur en eventos de dance cover y forma parte del programa cultural organizado por la Embajada de Corea en México en las sedes mundialistas.

Ana considera que la riqueza de la cultura coreana se refleja en su gastronomía, la arquitectura, en valores como el respeto, la disciplina y el esfuerzo: “Siempre buscan cómo mejorar, es algo que nos motiva y nos inspira mucho”, señala.

FUtbol y diplomacia

El viernes 5 de junio, los integrantes de la Selección de Corea del Sur arribaron al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde las autoridades de Jalisco los recibieron con música de mariachi.

Un detalle llamó la atención: cuando los políticos locales extendieron la mano a los jugadores para saludarlos, ellos no respondieron el gesto. Esto abrió un debate en redes sociales que saltó a la radio y televisión explicando diferencias culturales: aquí se saluda de mano, allá se reverencian.

Hyemin Kim, especialista invitada y ponente en temas de cooperación económica internacional en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) explica que los primeros migrantes coreanos llegaron a México en 1905 y desde entonces surgió una relación fuerte entre ambas naciones.

“Nuestra historia bilateral ha empezado hace más de 120 años con la llegada de los primeros inmigrantes coreanos aquí, a México, en 1905; desde entonces, la solidaridad y la amistad siempre han sido muy fuertes entre los dos países. Después de 1962, con el establecimiento de las relaciones diplomáticas, fue aún más fuerte, y desde 2005 nosotros establecemos una asociación de estrategia entre los dos países. Por ejemplo, México ahora es el país socio comercial más grande para Corea en América Latina”, indica.

La académica afirma que hay un interés particular de Corea en Jalisco por el impulso que el estado ha dado a las llamadas industrias creativas (basadas en la cultura, la propiedad intelectual y el talento), un campo en el que el país asiático busca expandir su cooperación con México.

En este contexto, el futbol ayuda no sólo a que en México se conozca la cultura coreana, sino para que en Corea se hable de Jalisco.

“Jalisco es un lugar muy significativo e interesante (...) para nuestro país, porque nuestra selección coreana va a jugar dos partidos de fase de grupo del Mundial. Entonces, como todo el mundo en Corea está hablando de Jalisco y de dónde está el equipo, eso para nosotros es un espacio muy oportuno para trabajar en que los dos pueblos que se entiendan mejor y se acerquen más”, dice Hyemin Kim.

Mucho en común

Cada 6 de junio, en Corea se conmemora el Hyeonchungil (Día de los caídos), fecha de luto nacional para recordar a las víctimas de la Guerra de Corea, conflicto que dejó al país dividido en dos (norte y sur) y que aún sigue vigente porque nunca hubo acuerdo de paz.

Este año, la Embajada de Corea en México decidió que ese día se realizaría el Día de Corea en Guadalajara, un pequeño festival cultural en el que se buscó acercar más de la cultura coreana a quienes habitan la capital de Jalisco.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el embajador de Corea del Sur en México, Jooil Lee, dice que ambos países tienen mucho más en común de lo que parece: “Nosotros también nos sentimos orgullosos de nuestra propia cocina, (...) estamos orgullosos de nuestra historia y tradición, (...) compartimos valores familiares y también tenemos pasión por la vida (...) Este tipo de puntos en común están contribuyendo a que en México exista cada vez más interés por la cultura coreana, el K-pop, la K-food y todas las cosas que empiezan con K”.

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