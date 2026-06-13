“Bailar con los pies es una cosa. Bailar con el corazón es otra”, escribió hace unos días Biby Gaytán en sus redes sociales al compartir su faceta como bailarina de danza clásica. Con esta frase, la actriz dejó ver la pasión que ha acompañado a su familia por generaciones, heredada de la exintegrante de Timbiriche a su hija Ana Paula, y que hoy también inspira a Alejandra Capetillo en su regreso a la danza.

La joven modelo, quien reside en Europa, compartió en Instagram los preparativos para su primera clase tras nueve años sin practicar ballet. “Yo bailé ballet hasta mis 17 años y gran parte de ese tiempo mi mamá era mi maestra”, contó en un video mientras mostraba unas mallas rosas.

Ale recordó a sus seguidores que Biby Gaytán contaba con su propia academia de ballet y añadió un clip de la cantante demostrando sus habilidades en puntas, al que reaccionó con un “Es toda una pro”.

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Durante la grabación, la creadora de contenido probó distintos leotardos, prendas utilizadas para la práctica de esta disciplina, e incluso comentó que uno de ellos le recordaba a su madre. Su esposo, Nader Shoueiry, también la acompañó en el momento y le dio un vistazo a los looks mientras Ale posaba con movimientos de danza.

Foto: Instagram oficial.

“Poco se habla de que mi mamá era una sargento conmigo: en clases me decía ‘aquí no soy tu mamá, aquí soy mi maestra’”, agregó Alejandra al recordar la disciplina y exigencia que caracteriza a Gaytán.

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La modelo confesó que sentía nervios por llegar a una nueva clase sin conocer a nadie, aunque al mismo tiempo se mostraba emocionada por retomar esta etapa.

Gaytán reaccionó a la publicación alentando a su hija menor con tierno mensaje: “A darle con todo, mi nenita de mi corazón”.

Foto: Instagram oficial.

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Biby sorprende con su elegancia y técnica

En días recientes, los videos de Biby Gaytán en ensayos de puntas, elevaciones de pierna y piruetas, movimientos de gran precisión técnica, conquistaron las redes sociales.

La actriz, quien ha practicado danza desde pequeña, ha mantenido esta disciplina a sus 54 años, y destaca por su fuerza, elegancia y condición física. En sus publicaciones se le ha visto interpretando piezas como “El lago de los cisnes”, así como coreografías contemporáneas.

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El post generó las reacciones de celebridades como Lucero, Paulina Rubio, María León, Yuri, Ivonne Montero, Camila Sodi y Patricia Manterola, entre otras.

Biby es hija de Silvia “Bibi Barragán”, maestra de ballet que la acercó desde niña al mundo de la danza y la llevó a obtener la certificación de la Royal Academy of Dance, que es una acreditación internacional de ballet clásico.