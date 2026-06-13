Ser invitado a la boda de Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce requeriría algo más que una confirmación de asistencia: habría que guardar absoluto silencio.

Según reportes de TMZ, la pareja busca mantener bajo estricta reserva los detalles de su celebración mediante un acuerdo de confidencialidad que los asistentes deberán firmar antes de recibir información sobre el evento.

Fuentes citadas por el medio señalaron que tanto amigos como familiares recibieron, junto con su invitación, un enlace con el documento en el que se especifican las consecuencias para quienes incumplan las condiciones establecidas.

Travis Kelce y Taylor Swift anunciaron su compromiso en agosto de 2025. Foto: Instagram oficial.

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Taylor llamó personalmente a los invitados

Semanas atrás se reveló que la cantante contactó personalmente a sus seres queridos para invitarlos al enlace. De acuerdo con versiones de la prensa estadounidense, la boda se llevará a cabo el próximo 3 de julio en el Madison Square Garden.

Aunque el recinto no suele asociarse con celebraciones de este tipo, diversos medios apuntan a que su elección también respondería a temas logísticos y de privacidad, gracias a las múltiples entradas con las que cuenta.

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Se espera la asistencia de entre mil 100 y mil 200 personas, entre celebridades, figuras de la industria musical y personalidades del deporte y seres cercanos.

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La elección de Nueva York tampoco parece casual. Swift mantiene una estrecha relación con la Gran Manzana desde que se mudó al barrio de Tribeca en 2014. Con el paso de los años ha ampliado sus propiedades en la zona mediante la compra de inmuebles contiguos, incluido un loft de 325 metros cuadrados en el mismo edificio.

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Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen y viven romántico momento. Foto: Instagram taylorswift

Ese mismo año lanzó "Welcome to New York", una canción inspirada en la energía y el constante cambio de la metrópoli, que terminó por convertirse en una de sus declaraciones de amor más conocidas hacia ese destino.

La intérprete y la estrella de los Kansas City Chiefs no serían los únicos famosos en elegir este lugar para intercambiar votos matrimoniales. Figuras como Justin Bieber, Sarah Jessica Parker y la pareja formada por Beyoncé y Jay-Z también han celebrado momentos de su vida personal allí.

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