Espectáculos | 13-06-26 | 05:20 | Actualizada | 13-06-26 | 05:20 |

Anitta tomó el balón latino, LISA jugó por la banda asiática del k-pop y entró como la estrella local en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en , que apostó por la multiculturalidad.

Si en México el ícono fue el , en esta ceremonia se apostó por otro símbolo global: el letrero de Hollywood, que apareció en una toma aérea antes de que la fiesta bajara a la cancha del SoFi Stadium de Los Ángeles.

Después, como México y Canadá, EU también jugó con su historia al mostrar sobre el campo a un actor asiático vestido como miembro del Ejército Continental, con un uniforme dorado en alusión a la Copa del Mundo.

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Una banda de guerra, con atuendos rojos y azules, tomó posición sobre una tarima blanca que mostraba al centro una representación geográfica de Estados Unidos en azul intenso.

Tras una explosión de fuegos artificiales, el escenario se transformó en una estructura rojiza coronada por un trofeo gigante, como el que las selecciones buscarán levantar al final del torneo.

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Ataque musical

La música entró entonces con Future y Tyla, quienes saltaron a la cancha para cantar “Game time”, con atuendos acordes al show.

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Junto a la multiculturalidad, el número mantuvo un fuerte acento patriótico. A ellos los acompañaron freestylers que dominaban esféricas doradas al ritmo del beat.

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Luego, una nueva ráfaga de pirotecnia marcó el cambio de ritmo, al aparecer un enorme “LA” rojo y llegar la siguiente línea de ataque.

Luego llegó el turno de LISA, Anitta y Rema, que pasaron del k-pop al español y los afrobeats con atuendos blancos, como si jugaran para el mismo equipo; acaso un guiño visual a la unidad en medio de las tensiones políticas previas del anfitrión.

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El momento llegó más tarde con Katy Perry en un escenario más discreto, pero poderoso.

El logo de la FIFA, en representación del mundo, quedó rodeado por las banderas de todas las naciones participantes. Al centro, la cantante de 41 años se lució con un vestido plateado para interpretar “Wonder”, acompañada por el niño noruego Tius Luka.

Fue el cierre más vistoso de una ceremonia global, aunque dejó una sensación parecida a la de las otras aperturas, con un espectáculo que pudo haber ido más lejos.

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