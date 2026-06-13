La leyenda del fútbol británico David Beckham, el actor estadounidense Tom Cruise y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau fueron algunas de las estrellas que asistieron este viernes al partido inaugural del Mundial en territorio estadounidense.

También desfilaron por el coliseo de Los Ángeles personalidades como el actor Owen Wilson, la actriz colombiana Sofía Vergara, el cineasta George Lucas y el magnate Bill Gates.

En el plano institucional, el palco contó con la presencia del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que presenciaron el partido junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Beckham, exjugador del Real Madrid, acudió al Estadio de Los Ángeles, donde juegan las selecciones de Estados Unidos y Paraguay junto a su mujer, Victoria Beckham, y su amigo Tom Cruise.

Tom Cruise, David y Victoria Beckham durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Estadio de Los Ángeles. Foto de Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP.

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La jornada resultó doblemente especial para el astro británico, ya que coincidió con el día en que le fue otorgada su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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Trudeau, por su parte, estuvo acompañado de su actual pareja, la cantante Katy Perry, quien minutos antes del arranque realizó una actuación, como parte del elenco de artistas.

Sofia Vergara y Owen Wilson asisten al partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Estadio de Los Ángeles el 12 de junio de 2026 en Los Ángeles, California. Foto de JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

La actividad del Mundial de 2026 comenzó este viernes en Estados Unidos tras las ceremonias de inauguración el jueves en México y hoy en Canadá.

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Un espectáculo repleto de estrellas internacionales reunió, entre otros, a Katy Perry, LISA, integrante de la banda de k-pop BLACKPINK, y a la brasileña Anitta.