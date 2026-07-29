No hay ningún día representativo en la historia de Timbiriche durante noviembre, pero será ese mes cuando llegue a ViX la bioserie de la banda.

La producción ha mantenido bajo llave los personajes que interpretarán Jesús Ochoa, Luis de la Rosa e Iker Solano, pues todavía se arreglan algunas cuestiones legales. Aun así, poco a poco se han filtrado datos más allá de lo oficial, incluida la fecha de estreno.

La serie se filmó entre finales de 2024 e inicios de 2025 en Sudamérica y su lanzamiento se ha pospuesto precisamente para dejar bien amarrado el tema de derechos. Además, sería una de las últimas series producidas por ViX, que ahora buscaría enfocarse más en el rodaje de películas.

El detalle es que integrantes originales, como Benny Ibarra, nunca fueron contactados para la producción y han preferido no dar declaraciones. La bioserie llegará con canciones, nostalgia y, como buen grupo pop de varias generaciones, con silencios incómodos.

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Consuelo Duval vuelve al hotel… pero no a la misma habitación

Consuelo Duval finalmente no pudo quitarse del camino de “Hotel todo incluido”, la serie basada en la película de comedia “Infelices para siempre”, que protagonizó hace tres años junto a Adrián Uribe.

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Eso sí, no interpretará al mismo personaje de la cinta. Ahora aparecerá como una de las huéspedes que llegan al hotel para cumplir un sueño, dentro de una historia encabezada por José Eduardo Derbez.

La producción llegará este verano a ViX y fue filmada en España, en buena medida por los ahorros que representaron los estímulos fiscales del país europeo. El hotel es mexicano en origen, pero salió más barato hospedarlo del otro lado del Atlántico.

La actriz Consuelo Duval. Foto: Archivo





Lalo España jamás entraría a “La Casa”… es exclusivo de sus papás

Cada temporada de “La Casa de los Famosos México” revive rumores sobre posibles habitantes, pero hay un nombre que, según él mismo, nunca aparecerá en la lista: Lalo España.

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El actor asegura que jamás aceptaría entrar al reality, sin importar la cantidad de dinero que le ofrecieran, porque prefiere que el público lo conozca por sus personajes y no por exponer su vida privada frente a las cámaras.

España reveló que, aunque durante varias temporadas se ha especulado con su participación e incluso llegaron a inventarle un supuesto sueldo, nunca ha recibido una invitación formal. También dejó claro que no le preocupa que una televisora pueda presionarlo para entrar, pues no tiene contrato de exclusividad con ninguna.

“Soy exclusivo de mis papás”, remató entre risas.

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Lalo España, comediante y actor. Foto: Daniel Ornelas

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