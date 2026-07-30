Cuautitlán Izcalli, Méx.— En el primer semestre de 2026, en el Estado de México se han registrado mil 266 denuncias por robo a transportista y Cuautitlán Izcalli es el municipio con más casos registrados, donde recientemente el gobierno municipal instaló cuatro senderos seguros con el objetivo de reducir esta incidencia delictiva.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Cuautitlán Izcalli se han presentado 118 denuncias por robo a transportista de enero a junio, seguido de Ecatepec, con 114 casos; Tlalnepantla, 94; Naucalpan, 90, y Chalco, 83.

Los datos del Secretariado Ejecutivo señalan que en una comparativa con el mismo periodo de 2025, el robo a transportista en dicha demarcación registra 28.4% menos, pues pasó de 165 casos a 118 en 2026.

Este delito se tipifica bajo las modalidades de violencia y sin violencia.

Y de los 118 casos registrados en el primer semestre de 2026 en Cuautitlán Izcalli, 88.9% fueron robos violentos, situación que lo ubica también como el municipio con más denuncias por robo a transportista con violencia en la entidad mexiquense.

El alcalde de Cuautitlán Izcalli, Luis Daniel Serrano Palacios, dio a conocer este lunes en su conferencia de prensa que ya fueron instalados cuatro senderos seguros industriales con cámaras de visión nocturna, alarmas, botones de emergencia e inteligencia artificial y que están ubicados en los parques industriales de Cuamatla, Xhala, La Luz y Cofradía.

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Para el caso de Cuamatla, el sendero abarca 1.100 metros y cuenta con ocho cámaras fijas, una alarma, ocho botones de pánico, ocho lonas de identificación; el sendero La Luz se equiparon 700 metros, con las mismas características.

En Xhala, donde se ha detectado la mayor incidencia, tiene una longitud de 800 metros; y el de Cofradía abarca medio kilómetro y cuenta con cinco cámaras fijas, una alarma, dos botones de pánico, cinco lonas de identificación y dos placas con vinil de identificación.

Serrano Palacios sostuvo que habrá conversaciones con el sector industrial y de las líneas de transporte. “Mucho de lo que tiene que ver con robo a transporte de carga habla de complicidad entre choferes y la gente que comete los delitos”.

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Desde su instalación, los senderos seguros han tenido que recibir mantenimiento, mencionó el alcalde de Cuautitlán Izcalli, pues detectaron que fueron vandalizados.

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