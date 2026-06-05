Después de meses de especulaciones sobre su compromiso, nuevos reportes apuntan a que Taylor Swift y Travis Kelce ya tendrían fecha y lugar para celebrar su boda.

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses como Page Six y TMZ, la pareja planea casarse el próximo 3 de julio en Nueva York. Entre las sedes que estarían considerando figura el Madison Square Garden, el icónico recinto que alberga los partidos de los Knicks y los Rangers, además de conciertos y espectáculos de talla internacional.

Si bien el estadio aparece como la principal opción mencionada en los reportes, también se especula que la cantante y el jugador de la NFL podrían estar valorando otros espacios emblemáticos de la ciudad, como Central Park, el complejo del Rockefeller Center, la histórica sala de conciertos Radio City Music Hall o la monumental Biblioteca Pública de Nueva York.

Lee también Rosita Arenas y Demetrio Bilbatúa serán homenajeados con el Ariel de Oro

Según una fuente citada por Page Six, “la privacidad fue la prioridad número uno para ambos” al momento de elegir el lugar. Por ello, los organizadores contemplarían trasladar a los invitados en autobuses con ventanas oscurecidas y aprovechar las múltiples entradas de los recintos, así como su infraestructura de seguridad en el caso del estadio.

Otro detalle que ha llamado la atención es que el Madison Square Garden no tiene eventos programados entre el 29 de junio y el 6 de julio. Además, existen especulaciones de que algunos de los invitados famosos podrían ofrecer presentaciones musicales durante la celebración.

Entre las celebridades que asistirían al enlace se encuentran Zoë Kravitz, Selena Gomez, Gigi Hadid, Ed Sheeran y Suki Waterhouse, además de otros amigos cercanos de la pareja.

Lee también Los festejos de la boda de Dua Lipa en Palermo provocan protestas vecinales

Taylor y Travis han sido vistos en Nueva York

En semanas recientes, ambos fueron vistos en varias ocasiones en Nueva York, lo que alimentó las versiones de que supervisaban los preparativos para el gran día. También se espera un importante operativo de seguridad en la ciudad, no solo por la boda, sino por la coincidencia con los festejos del 250 aniversario de Estados Unidos, las Finales de la NBA y un partido del Mundial que se disputará en el MetLife Stadium.

La elección de la Gran Manzana tampoco resulta casual. La cantante mantiene una estrecha relación con la ciudad desde hace más de una década. En 2014 adquirió dos áticos contiguos en Tribeca que transformó en una sola residencia y posteriormente compró propiedades adicionales en la misma zona.

Lee también Estrenos para el fin de semana: “Scary Movie 6” regresa y “En el camino” conquista con su historia de amor

Además, ha dedicado varias canciones a la llamada "ciudad que nunca duerme", entre ellas "Welcome to New York".