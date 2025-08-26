A Taylor Swift el amor le había pasado varias facturas: relaciones fugaces, rupturas mediáticas y hasta himnos completos nacidos de corazones rotos. Sin embargo, tras tantos tropiezos, la estrella del pop parece haber encontrado al compañero perfecto. Travis Kelce, astro de los Kansas City Chiefs, no solo conquistó a la cantante más influyente del mundo, sino que ahora la llevará al altar.

La pareja compartió la noticia en Instagram con un guiño divertido: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribió Taylor junto a varias fotos del momento en que el jugador de la NFL le pidió matrimonio.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen y comparten el romántico momento. Instagram taylorswift

¿Cómo comenzó su historia de amor?

Aunque su romance se hizo público en septiembre de 2023, cuando Travis asistió a uno de los conciertos del Eras Tour en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la historia había empezado antes, con coqueteos del atleta.

Meses atrás, Kelce ya había mostrado interés por la ganadora del Grammy. En AfterBuzz TV confesó que quería besar a Swift en el juego “Besar, casar o matar”.

Además, mientras el jugador promocionaba su programa de citas "Catching Kelce", reveló que intentó acercarse a ella: en julio de 2023 acudió al show de Taylor en Kansas City, Missouri, y preparó una pulsera de la amistad con su número de teléfono. Sin embargo, la cantante no se mostró interesada en recibirla.

“Taylor no habla antes ni después de sus conciertos porque debe cuidar la voz para las 44 canciones que canta”, contó en su pódcast, admitiendo que lo tomó como algo personal.

El destino hizo lo suyo dos meses después. Según una fuente citada por Page Six, ambos coincidieron en Nueva York, y aunque Kelce confirmó en su porgrama que había estado en la ciudad, evitó dar más detalles.

Las especulaciones crecieron en septiembre de 2023, cuando Jason Kelce, hermano de Travis, bromeó sobre un posible romance entre el jugador y la intérprete de "Cruel Summer". Travis restó importancia a los rumores en Thursday Night Football, pero para entonces ya era evidente que algo estaba ocurriendo entre ellos.

El collar que reveló el interés de Taylor Swift por Travis

Los paparazzi captaron a Taylor Swift usando un collar de ópalo, la piedra de nacimiento de Travis Kelce, mientras él llevaba pulseras de amistad con cuentas que formaban letras de una de las canciones de Taylor, durante un evento benéfico.

Poco después, Travis invitó a Swift a su partido contra los Chicago Bears en el Arrowhead Stadium de Kansas City, y la cantante disfrutó del encuentro desde su suite. Vestida con los colores del equipo, se le vio animando a su supuesto novio y compartiendo momentos con Donna Kelce, la madre del jugador.

Al finalizar el partido, la pareja salió junta y se marchó en el coche de Travis. Esa misma noche celebraron con amigos y familiares en el bar Prime Social de Kansas City, y aparentemente continuaron juntos después de la 1 a.m.

La conexión entre ambos ya no podía ocultarse, pues comenzaron a circular fotos de Taylor abrazando a Kelce. Aunque ella se mantuvo discreta, Travis rompió el silencio en su podcast New Heights, donde no dejó de elogiarla y comentó que todos los presentes en la celebración coincidían en que era genial.

La atención que estaban obteniendo, llevó a que las playeras de Travis aumentaran casi 400 por ciento, según detalló un portavoz del socio oficial de comercio electrónico de la NFL.