Taylor Swift y su novio Travis Kelce se van a casar, la cantante compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos sobre el emotivo momento en el que su pareja, el jugador de los Chiefs, le pidió matrimonio y el entregó un anillo de compromiso en medio de un jardín lleno de flores.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan", escribió Swift en Instagram; entre las fotos muestran al jugador de fútbol americano arrodillado frente a Swift, además de un primer plano del anillo de compromiso.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen y comparten el romántico momento. Instagram taylorswift

Lee también: Taylor Swift anuncia, junto a su novio Travis Kelce, "The Life of a Showgirl", su nuevo disco

Travis Kelce le da el anillo de compromiso a su novia, la cantante Taylor Swift. Foto: Instagram taylorswift

El 13 de agosto en el pódcast "New Heights", que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason, la pareja habló del origen de su amor, el cuál comenzó cuando en 2023 Kelce asistió a uno de sus conciertos de Swift; Kelce quedó "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen y viven romántico momento. Foto: Instagram taylorswift

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen tras dos años de relación. Comparten foto del momento de su compromiso. Foto: Instagram taylorswift

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce

El romance entre ellos comenzó en el verano de 2023, cuando Travis Kelce asistió a un concierto de la gira "The Eras Tour" de Taylor Swift en Kansas City.

Kelce había intentado famosamente entregarle una pulsera de la amistad a Swift cuando ella tocó en el Arrowhead Stadium, aunque ese día en particular no sucedió

Su relación floreció mientras los Chiefs perseguían su segundo Super Bowl consecutivo el año pasado, y Swift fue parte de la celebración en el campo en una fría noche en Baltimore cuando los Chiefs vencieron a los Ravens para ganar el campeonato de la AFC.

La superestrella pop estadounidense Taylor Swift y su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce iniciaron su romance en 2023, primero alejados del ojo público y de los medios, después, se mostraron juntos y enamorados en conciertos y en partidos.

Luego vino el papel estelar de Swift en el gran juego en Las Vegas. Estaba en medio de su Eras Tour y había dado un concierto en Tokio el mismo fin de semana. Swift hizo una loca travesía desde allí hasta el aeropuerto, tomó un jet privado a Los Ángeles y llegó a Las Vegas con tiempo de sobra.

Una vez dentro del Allegiant Stadium, los fanáticos y las cámaras de televisión vieron a Swift ganar un concurso de beber cerveza, festejar con amigos famosos como Blake Lively, Ice Spice y Lana Del Rey, y finalmente dirigirse al campo después de la victoria de los Chiefs 25-22 sobre los 49ers.

Lee también: Travis Kelce hace aparición especial en concierto de Taylor Swift

Kelce y Swift celebraron besándose mientras confeti rojo y dorado caía a su alrededor como lluvia.

El compromiso entre esta mediática pareja se produce con el anuncio del próximo álbum de estudio de Taylor, "The Life of a Showgirl", que se lanzará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial "The Eras Tour", estapa que vivió como pareja del jugador de americano de 35 años, los mismo que tiene la estrella estadounidense.

Lee también: Taylor Swift y Travis Kelce se besan tiernamente y se dedican "You belong with me"

rad