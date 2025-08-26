Más Información

FOTOS: Huei Tzompantli revela nueva información sobre la cosmovisión de los mexicas

FOTOS: Huei Tzompantli revela nueva información sobre la cosmovisión de los mexicas

Reúnen en un libro 12 historias de quema de libros en México

Reúnen en un libro 12 historias de quema de libros en México

“Estar en México es participar de la cultura y el español”: Adam Blumenthal

“Estar en México es participar de la cultura y el español”: Adam Blumenthal

Arranca hoy la Feria del Libro en la UNAM

Arranca hoy la Feria del Libro en la UNAM

Cráneos de mujeres y niños en Huei Tzompantli, revela investigación

Cráneos de mujeres y niños en Huei Tzompantli, revela investigación

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

y su novio Travis Kelce se van a casar, la cantante compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos sobre el emotivo momento en el que su pareja, el jugador de los Chiefs, le pidió matrimonio y el entregó un anillo de compromiso en medio de un jardín lleno de flores.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan", escribió Swift en Instagram; entre las fotos muestran al jugador de fútbol americano arrodillado frente a Swift, además de un primer plano del anillo de compromiso.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen y comparten el romántico momento. Instagram taylorswift
Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen y comparten el romántico momento. Instagram taylorswift

Lee también:

Travis Kelce le da el anillo de compromiso a su novia, la cantante Taylor Swift. Foto: Instagram taylorswift
Travis Kelce le da el anillo de compromiso a su novia, la cantante Taylor Swift. Foto: Instagram taylorswift

El 13 de agosto en el pódcast "New Heights", que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason, la pareja habló del origen de su amor, el cuál comenzó cuando en 2023 Kelce asistió a uno de sus conciertos de Swift; Kelce quedó "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen y viven romántico momento. Foto: Instagram taylorswift
Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen y viven romántico momento. Foto: Instagram taylorswift

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen tras dos años de relación. Comparten foto del momento de su compromiso. Foto: Instagram taylorswift
Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen tras dos años de relación. Comparten foto del momento de su compromiso. Foto: Instagram taylorswift

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce

El romance entre ellos comenzó en el verano de 2023, cuando Travis Kelce asistió a un concierto de la gira "The Eras Tour" de Taylor Swift en Kansas City.

Kelce había intentado famosamente entregarle una pulsera de la amistad a Swift cuando ella tocó en el Arrowhead Stadium, aunque ese día en particular no sucedió

Su relación el año pasado, y Swift fue parte de la celebración en el campo en una fría noche en Baltimore cuando los Chiefs vencieron a los Ravens para ganar el campeonato de la AFC.

La superestrella pop estadounidense Taylor Swift y su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce iniciaron su romance en 2023, primero alejados del ojo público y de los medios, después, se mostraron juntos y enamorados en conciertos y en partidos.
La superestrella pop estadounidense Taylor Swift y su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce iniciaron su romance en 2023, primero alejados del ojo público y de los medios, después, se mostraron juntos y enamorados en conciertos y en partidos.

Luego vino el papel estelar de Swift en el gran juego en Las Vegas. Estaba en medio de su Eras Tour y había dado un concierto en Tokio el mismo fin de semana. Swift hizo una loca travesía desde allí hasta el aeropuerto, tomó un jet privado a Los Ángeles y llegó a Las Vegas con tiempo de sobra.

Una vez dentro del Allegiant Stadium, los fanáticos y las cámaras de televisión vieron a Swift ganar un concurso de beber cerveza, festejar con amigos famosos como Blake Lively, Ice Spice y Lana Del Rey, y finalmente dirigirse al campo después de la victoria de los Chiefs 25-22 sobre los 49ers.

Lee también:

Kelce y Swift celebraron besándose mientras confeti rojo y dorado caía a su alrededor como lluvia.

El compromiso entre esta mediática pareja se produce con el anuncio del próximo álbum de estudio de Taylor, "The Life of a Showgirl", que se lanzará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial "The Eras Tour", estapa que vivió como pareja del jugador de americano de 35 años, los mismo que tiene la estrella estadounidense.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce, así anunciaron su próxima boda. FOTOS. Foto: AP

“Marry me, Juliet”. Taylor Swift le da el sí a Travis Kelce tras dos años de noviazgo

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”. Foto: IG Ana de Armas / AP

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”, aseguran

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué? Foto: (AP Photo/Martin Meissner, File)

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué?

Katy Perry vive un curioso momento con fan mexicano: "Perdón por Venga La Alegría" Foto: AP

Fan mexicano pide perdón a Katy Perry por ‘Venga La Alegría’ y su respuesta sorprende. VIRAL

Georgina Rodríguez impone tendencia con vestido ‘bodycon’ y millonaria joyería. Foto: EFE

Georgina Rodríguez modela ropa deportiva en el mar y deslumbra en Instagram