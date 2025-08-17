Más Información

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Erreway llega a México: corbatas rojas del Elite Way toman el Pepsi Center

Temporada de lluvias en CDMX: estas han sido las peores inundaciones en la historia de la capital del país

Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

¿Taylor Swift es vedette?

La swiftimanía ha vuelto, anunció su nuevo disco “The Life of a Showgirl” y con esto nos recordó que el mundo es suyo y nosotros sólo vivimos en él: marcas se sumaron a la tendencia con publicidad alusiva al disco, la industria musical se vio sacudida, mientras que el mundo de futbol americano se vio invadido por fans de la cantante que corrieron al podcast de Travis Kelce, jugador de Kansas Chiefs y pareja de la cantante, pues ahí se mostró la portada del disco.

El álbum se estrena el 3 de octubre, contará con las producciones de Max Martin y Shellback –quienes colaboraron con Swift en himnos pop como “Style”, “Blank Space”, “Bad Blood”-- y tiene la temática de una showgirl, a lo que muchos les recordó a Niurka. Pero, a ojos de una experta del mundo del espectáculo como lo es la cubana, ¿Taylor Swift es vedette?

Foto: Vía X.
Lee también:

Por milésima vez, Nodal es funado por infiel

Christian Nodal, quien seguramente no cuenta con el mejor equipo para manejo de crisis, volvió a meterse en líos por su historial amoroso. En entrevista con Adela Micha, el cantante de regional mexicano explicó que la ruptura con la cantante Cazzu, con quien tuvo una hija, y las nupcias con Ángela Aguilar se dieron en un periodo de 20 días, en mayo de 2024.

La serie de declaraciones y detalles de la vida privada del intérprete de regional mexicano no pasaron inadvertidas entre los internautas, pues rápidamente notaron que la ‘línea de tiempo’ entre lo sucedido y lo dicho por Nodal, no cuadra con lo dicho anteriormente entre los implicados.

Foto: Vía X.
Lee también:

El trauma de las lluvias de CDMX

El pasado domingo 10 de agosto la Ciudad de México sufrió una lluvia histórica: fue la más intensa desde 1952.

La lluvia dejó más de 24 millones de metros cúbicos en la ciudad y rompió récord en el Zócalo capitalino, donde el pluviómetro registró 84.5 milímetros, de los cuales, 50 cayeron en apenas 20 minutos.

Una de las principales afectaciones se dio en la alcaldía Gustavo A. Madero, con una concentración de agua de aproximadamente 500 metros en la Avenida Estado de México, colonia "La Palma", dónde se requirió del apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos. Además, las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza también sufrieron por múltiples encharcamientos en sus alrededores. Por otro lado, diversos puntos de las demarcaciones Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Tlalpan sufrieron caídas de árboles.

Foto: Vía X.
Los mejores memes que dejó la lluvia de este domingo 10 de agosto, usuarios hacen reclamo a Tláloc. Foto: Captura de pantalla
Con información de Dann Silva y Miriam de Santos Morales.

