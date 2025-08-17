¿Taylor Swift es vedette?

La swiftimanía ha vuelto, Taylor Swift anunció su nuevo disco “The Life of a Showgirl” y con esto nos recordó que el mundo es suyo y nosotros sólo vivimos en él: marcas se sumaron a la tendencia con publicidad alusiva al disco, la industria musical se vio sacudida, mientras que el mundo de futbol americano se vio invadido por fans de la cantante que corrieron al podcast de Travis Kelce, jugador de Kansas Chiefs y pareja de la cantante, pues ahí se mostró la portada del disco.

El álbum se estrena el 3 de octubre, contará con las producciones de Max Martin y Shellback –quienes colaboraron con Swift en himnos pop como “Style”, “Blank Space”, “Bad Blood”-- y tiene la temática de una showgirl, a lo que muchos les recordó a Niurka. Pero, a ojos de una experta del mundo del espectáculo como lo es la cubana, ¿Taylor Swift es vedette?

Recordemos que Niurka manifestó “The Life of a Showgirl”.



La máxima autoridad habló: Taylor Swift si es vedette. pic.twitter.com/ptbvvEVpeJ — Fulana del Rey🧣🤴🏻💉💊 (@etoEMIdato) August 12, 2025

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Lee también: Bodega del Fondo de Cultura Económica en San Diego “generaba gastos absurdos”: Paco Ignacio Taibo

Por milésima vez, Nodal es funado por infiel

Christian Nodal, quien seguramente no cuenta con el mejor equipo para manejo de crisis, volvió a meterse en líos por su historial amoroso. En entrevista con Adela Micha, el cantante de regional mexicano explicó que la ruptura con la cantante Cazzu, con quien tuvo una hija, y las nupcias con Ángela Aguilar se dieron en un periodo de 20 días, en mayo de 2024.

La serie de declaraciones y detalles de la vida privada del intérprete de regional mexicano no pasaron inadvertidas entre los internautas, pues rápidamente notaron que la ‘línea de tiempo’ entre lo sucedido y lo dicho por Nodal, no cuadra con lo dicho anteriormente entre los implicados.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Hoy se unieron mexicanos y argentinos contra la funa a Nodal. ¿Ven cómo sí podemos ser un continente unido? pic.twitter.com/f3sZGdBkPL — Joss Duard the Vampire Slayer (@JossDuard) August 15, 2025

Yo, dándole like a todo tweet de hate para Christian nodal y Ángela Aguilar.pic.twitter.com/qMrVby9QmM — Girl 200 (@mistergirl40) August 13, 2025

Lee también: UNAM: orgullo y compromiso

El trauma de las lluvias de CDMX

El pasado domingo 10 de agosto la Ciudad de México sufrió una lluvia histórica: fue la más intensa desde 1952.

La lluvia dejó más de 24 millones de metros cúbicos en la ciudad y rompió récord en el Zócalo capitalino, donde el pluviómetro registró 84.5 milímetros, de los cuales, 50 cayeron en apenas 20 minutos.

Una de las principales afectaciones se dio en la alcaldía Gustavo A. Madero, con una concentración de agua de aproximadamente 500 metros en la Avenida Estado de México, colonia "La Palma", dónde se requirió del apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos. Además, las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza también sufrieron por múltiples encharcamientos en sus alrededores. Por otro lado, diversos puntos de las demarcaciones Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Tlalpan sufrieron caídas de árboles.

Foto: Vía X.

Los mejores memes que dejó la lluvia de este domingo 10 de agosto, usuarios hacen reclamo a Tláloc. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó la lluvia de este domingo 10 de agosto, usuarios hacen reclamo a Tláloc. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó la lluvia de este domingo 10 de agosto, usuarios hacen reclamo a Tláloc. Foto: Captura de pantalla

Con información de Dann Silva y Miriam de Santos Morales.