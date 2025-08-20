¿Taylor Swift volverá a hacer mancuerna creativa con el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto?. El técnico sonríe cuando oye la pregunta. Más porque justo esta semana se dio a conocer que la cantante lanzará en octubre su nuevo álbum titulado “The life of a showgirl”.

“Es que no puedo decir nada, estoy en espera, a ver qué pasa”, dice Rodrigo de buen humor.

La relación laboral entre ambos inició en 2020 con el videoclip de “The man”, al que le siguieron los de “Cardigan” y “Willow”, para el año pasado mostrar “Fortnight”, todos ellos dirigidos por la cantante.

Lee también La Era naranja de Taylor Swift: el color vibrante detrás de su próximo álbum

Fue Taylor quien invitó al nominado al Oscar por “Secreto en la montaña” y “Silencio” la primera vez y se entendieron. Y desde ahí el mexicano supo que ella traía una visión particular y clara de lo que quería, calificándola como una gran directora.

El nuevo disco prevé algo nuevo en la carrera de Taylor, pero no es algo que sorprenda a Prieto.

“Siempre se reinventa, pero lo que no cambia es que, no sé, la educaron bien sus padres y es una buena persona. Es agradecida con la gente, saluda al crew con autenticidad, no nada más de: ‘soy Taylor Switf y les voy a demostrar que soy muy linda’. Su look cambia, pero su corazón no”, subraya el creativo.

Prieto asistió al encuentro de nominados al premio Ariel, que anualmente otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde su ópera prima “Pedro Páramo” tiene 16 nominaciones entre ellas Película, Dirección y Fotografía.

La cinta está basada en la novela homónima de Juan Rulfo, ubicada en la época de la Revolución Mexicana.

Por ahora se encuentra fotografiando publicidad en lo que Martin Scorsese, con quien ha trabajado en filmes como “El lobo de Wall Street”, da luz verde para su nuevo filme.

Eso no quita que esté buscando nuevas oportunidades para dirigir, una de ellas una serie que está escribiendo.

“Estamos en proceso de rehacer la Biblia (guía de producción) para, una vez al tener todo el paquete armado, ver si hay plataformas que la quieran seguir desarrollando”, expresa.

Lee también Taylor Swift anuncia, junto a su novio Travis Kelce, "The Life of a Showgirl", su nuevo disco