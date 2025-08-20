Más Información

Tras ser destruida por el huracán Otis, reabre librería del Fondo de Cultura Económica en Acapulco

Tras ser destruida por el huracán Otis, reabre librería del Fondo de Cultura Económica en Acapulco

Arranca primera temporada del programa Escenarios IMSS-CULTURA en el Teatro Independencia

Arranca primera temporada del programa Escenarios IMSS-CULTURA en el Teatro Independencia

CITRU presenta el ciclo de mesas redondas Ex-Céntricas sobre cinco mujeres centrales en el teatro mexicano

CITRU presenta el ciclo de mesas redondas Ex-Céntricas sobre cinco mujeres centrales en el teatro mexicano

Buenos Aires y CDMX a través de 13 cuentos de Marina Porcelli

Buenos Aires y CDMX a través de 13 cuentos de Marina Porcelli

Piden auditoría y rendición de cuentas para el FCE tras “tiradero” de libros en EU

Piden auditoría y rendición de cuentas para el FCE tras “tiradero” de libros en EU

Del arte pop de Marta Minujín al arte moderno de Rufino Tamayo y Vicente Rojo: los destacados de GAMA Week

Del arte pop de Marta Minujín al arte moderno de Rufino Tamayo y Vicente Rojo: los destacados de GAMA Week

¿volverá a hacer mancuerna creativa con el cinefotógrafo mexicano ?. El técnico sonríe cuando oye la pregunta. Más porque justo esta semana se dio a conocer que la cantante lanzará en octubre su nuevo álbum titulado “The life of a showgirl”.

“Es que no puedo decir nada, estoy en espera, a ver qué pasa”, dice Rodrigo de buen humor.

La relación laboral entre ambos inició en 2020 con el videoclip de “The man”, al que le siguieron los de “Cardigan” y “Willow”, para el año pasado mostrar “Fortnight”, todos ellos dirigidos por la cantante.

Lee también

Fue Taylor quien invitó al nominado al Oscar por “Secreto en la montaña” y “Silencio” la primera vez y se entendieron. Y desde ahí el mexicano supo que ella traía una visión particular y clara de lo que quería, calificándola como una gran directora.

El nuevo disco prevé algo nuevo en la carrera de Taylor, pero no es algo que sorprenda a Prieto.

“Siempre se reinventa, pero lo que no cambia es que, no sé, la educaron bien sus padres y es una buena persona. Es agradecida con la gente, saluda al crew con autenticidad, no nada más de: ‘soy Taylor Switf y les voy a demostrar que soy muy linda’. Su look cambia, pero su corazón no”, subraya el creativo.

Prieto asistió al encuentro de nominados al premio Ariel, que anualmente otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde su ópera prima “Pedro Páramo” tiene 16 nominaciones entre ellas Película, Dirección y Fotografía.

La cinta está basada en la novela homónima de Juan Rulfo, ubicada en la época de la Revolución Mexicana.

Por ahora se encuentra fotografiando publicidad en lo que Martin Scorsese, con quien ha trabajado en filmes como “El lobo de Wall Street”, da luz verde para su nuevo filme.

Eso no quita que esté buscando nuevas oportunidades para dirigir, una de ellas una serie que está escribiendo.

“Estamos en proceso de rehacer la Biblia (guía de producción) para, una vez al tener todo el paquete armado, ver si hay plataformas que la quieran seguir desarrollando”, expresa.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No le tiene miedo a Pepe Aguilar”: Emiliano critica a Ángela y Nodal y se burla de su infidelidad en Roma. Foto: Tomada de Instagram / AP

“No le tiene miedo a Pepe Aguilar”: Emiliano critica a Ángela y Nodal y se burla de su infidelidad en Roma

¡Impactante! Katy Perry se electrocuta en el escenario durante concierto. VIDEO. Foto: (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / Tomada de X @BuzzingPop

¡Impactante! Katy Perry se electrocuta en el escenario durante concierto. VIDEO

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’. Foto: (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) / EFE

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años. Foto: AFP

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años

Eva Longoria deslumbra en Marbella: presume bikini a los 50 y revela sus secretos de belleza. Foto: AP

Eva Longoria deslumbra en Marbella: presume bikini a los 50 y revela sus secretos de belleza