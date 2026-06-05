Horas antes de que comenzara el primero de tres días de festejos por la boda de la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner, las calles cercanas a la Piazza Croce dei Vespri, en Palermo, Italia, amanecieron con mensajes dirigidos a los organizadores del evento.

Según Cosmopolitan, los carteles colocados en paredes y persianas de comercios del centro histórico incluían frases como “Nuestra plaza no es tu salón”, “Palermo no es para los ricos” y “Palermo no se alquila”, y marcaban el camino hacia una de las sedes de la celebración.

Durante la semana, la llegada de familiares, amigos y figuras públicas generó un notable movimiento en la zona. Al mismo tiempo, se desplegó un amplio operativo para resguardar a los cerca de 300 invitados que asistirán a las distintas actividades, una situación que provocó la inconformidad de algunos residentes.

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La protesta fue impulsada por Apro Palermo, un colectivo local que busca visibilizar las repercusiones del turismo de masas y de los grandes eventos privados en la ciudad. Entre sus principales demandas también está la defensa de los espacios públicos y las críticas al turismo de élite, al que responsabilizan de contribuir al encarecimiento de la vida en la región.

A través de redes sociales, la organización compartió imágenes de un recorrido nocturno con el que invitó a los vecinos a expresar su rechazo a las restricciones por la celebración. Se colocaron pancartas y sábanas en balcones, además de difundirse testimonios anónimos de residentes que aseguran se vieron afectados.

Uno de los relatos compartidos señala que una persona intentó tomar fotografías en un punto turístico y se le impidió hacerlo. Según su versión, incluso le informaron que debía pagar por la imagen y que simplemente no podría tomar la captura.

Foto: Instagram oficial.

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Los manifestantes también insisten en que los espacios públicos deben permanecer abiertos y accesibles para los habitantes, sin quedar sujetos a intereses privados o millonarios.

No obstante, otros medios italianos reportan que una parte importante de los vecinos no considera problemática la celebración e incluso lo ven como un acontecimiento positivo.

Durante la mañana, las fuerzas del orden retiraron varios de los carteles colocados en la zona, aunque medios locales estiman que el descontento podría extenderse.

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Mientras tanto, las celebraciones continúan sin contratiempos. La pareja ya fue captada bailando al ritmo de música en vivo y también posó junto a invitados como la diseñadora Donatella Versace y la cantante Charli XCX.