Nadia Ferreira, la esposa del cantante Marc Anthony está por dar a luz a su hija al mismo tiempo que celebra los tres años de su hijo Marco, a quien le organizó una fiesta con temática del Rey León y las fotos están enterneciendo en redes.

Nadie, menor que el cantante puertorriqueño 20 años, lució un vestido verde que marcó a la perfección su avanzado embarazo.

Nadia, modelo, empresaria y reina de belleza paraguaya confesó que le sorprendía lo rápido que pasa el tiempo y le dedicó un mensaje a su hijo que está por convertirse en el hermano mayor.

"Mi little boy, mi chiquito, mi bebé… Hoy cumple 3 años y no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Que Dios te bendiga siempre", se lee.

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Nadia Ferreira y Marc Anthony con su hijo Marquitos. Instagram nadiaferreira

Nadia Ferreira con su hijo mayor Marquitos. Instagram nadiaferreira

Marc Anthony y Nadia Ferreira ya se casaron en junio de 2023; su historia, sin embargo, comenzó varios años atrás, cuando Nadia tenía 16 años y era una gran admiradora del cantante, asistió a uno de sus conciertos en Paraguay y logró tomarse una foto con él como fan.

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Después se reencontraron en 2022 y darse el flechazo, se hicieron novios y pocos meses después celebraron su fiesta de compromiso en Miami.

Nadia Ferreira y Marc Anthony se pusieron en modo futbolero tras el cumpleaños de su hijo.

Nadia Ferreira deslumbra con su belleza

Hace una semana Nadia Ferreira deslumbró con un atuendo en color rosa en el baby shower de su hija, a quien le dedicó un amoroso mensaje:

"Antes de conocerte, te celebramos. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa fue para ti, mi niña. Gracias a todos los que hicieron de este día un día tan especial para nuestra familia", escribió.

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Nadia Ferreira y Marc Anthony en el baby shower de su hija. Instagram nadiaferreira

Marc Anthony tiene siete hijos biológicos de sus diferentes parejas. Su primogénita es Arianna, nacida de su relación con Debbie Rosado. Posteriormente, durante su matrimonio con Dayanara Torres, nacieron Cristian y Ryan. Años más tarde, junto a Jennifer Lopez, tuvo a los gemelos Emme y Max. Finalmente, fruto de su matrimonio con Nadia Ferreira, dio la bienvenida a Marquito y actualmente esperan el nacimiento de su séptima hija biológica.

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